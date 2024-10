Acquisto casa, chi ha quest’età è davvero fortunato: erano anni che non si vedevano agevolazioni del genere

Agevolazioni per coloro che vogliono comprare casa, chi ha meno di una certa età può avere importanti sconti.



Nonostante le difficili condizioni economiche in cui l’Italia ancora oggi si trova a vivere, sono molti coloro che nutrono il sogno di poter acquistare una casa. In fondo si tratta del coronamento del sogno di una vita intera.

Il mercato immobiliare è stato messo letteralmente in ginocchio da questo economia che non aiuta affatto. Ad oggi gli immobili in vendita sono molti, a prezzi anche piuttosto bassi, peccato che però per i cittadini italiani acquistare non è semplice.

I risparmi stanno ormai finendo, le banche difficilmente concedono l’accesso a linee di credito per i mutui e i sogni dei papali acquirenti si infrangono su una realtà difficile da gestire.

Ponendosi nella prospettiva di voler dare nuovo slancio a un mercato ormai fermo da tempo, lo Stato Italiano ha deciso che era il momento di entrare in campo con interessanti agevolazioni.

Se vuoi comprare casa puoi aver diritto alle agevolazioni

La buona notizia è che ci sono interessanti incentivi da poter sfruttare per acquistare casa, la brutta notizia è che si hanno ormai dei tempi ristretti. Infatti si può beneficiare delle agevolazioni solo entro il 31 dicembre 2024 e trovare la casa giusta in un tempo così ristretto, non è certo facile. La misura è stata pensata per fare in modo che i cittadini italiani tornino a investire nel mattone, come da sempre erano abituati a fare. Negli ultimi anni la crisi economica però, ha placato gli entusiasmi, facendo spostare le fonti di investimento su prodotti che possano dare un riscontro immediato in termini di guadagno.

Con le agevolazioni previste, però, si torna finalmente ad investire sulle case. Si cerca quindi di dare nuovo spunto alla compra-vendita di case nella speranza che il mercato possa cambiare.

Tutto quello che c’è da sapere sulle agevolazioni

L’atto definitivo di acquisto deve essere stipulato entro il 31 dicembre 2924, anche se si deve aver provveduto a registrare un contratto preliminare entro il 31 dicembre dello scorso anno. Questo è il requisito essenziale affinché sia possibile godere delle agevolazioni per quello che riguarda l’acquisto della prima casa. Quello che si cerca di fare è incentivare l’acquisto della loro prima casa, da parte dei giovani, per spingerli alla maggiore indipendenza economica.

Il bonus prima casa under 36 prevede quindi un taglio delle tasse quando ad acquistare l’immobile sono giovani al di sotto dei 36 anni. Le compravendite, non soggette ad IVA, si prevede l’esenzione dalle imposte di registro ipotecaria e catastale, con il riconoscimento di un credito di imposta. Quest’ultimo può essere utilizzata per andare a ridurre le imposte di registro, ipotecaria. Catasta e sulle successioni, diminuzione delle imposte sui redditi e compensazione tramite modello F24.