Telefonino, la batteria si scarica subito a causa di questa applicazione: ogni volta che le apri è una coltellata

Cellulare, attento a queste App. Una in particolare ti fa scaricare subito la batteria.

Ci risiamo, lo abbiamo ricaricato un paio di ora fa e il nostro telefonino, che non è molto datato, è già scarico. La batteria è scesa notevolmente. Siamo irritati e, per risolvere in men che non si dica la questione, cerchiamo nervosamente nella borsa, se siamo in ufficio o fuori casa, il caricabatterie.

Se invece ci troviamo nella nostra dimora, ecco che correremo subito alla presa dove lasciamo incollato lo spinotto. Questa è un’insana abitudine, dal momento che ci costa molti soli in bolletta ma, nonostante ciò, difficilmente riusciamo a privarcene, per una questione di pigrizia e di comodità.

Tuttavia non va bene caricare di continuo la batteria del nostro iPhone o smartphone, dal momento che, se persisteremo con questo atteggiamento, essa andrà a stretto giro fuori uso. A quel punto saremo costretti a cambiarla e, qualora non fosse disponibile, a comperare un nuovo apparecchio.

Grandissime nemiche della sua qualità sono le temperature fin troppo rigide, che possono pure andare sotto lo zero, nonché quelle eccessivamente calde. Attenzione poi agli sbalzi di temperatura e ad avvicinarlo fonti di calore, dirette o indirette. Il nostro telefonino poi non andrebbe mai portarlo neppure in bagno, per colpa dell’umidità.

Telefonino, occhio a come tratti la batteria

Vietatissimo anche metterlo a contatto con l’acqua. Tuttavia esisterebbero anche delle applicazioni, che scarichiamo con troppa disinvoltura sul nostro dispositivo, che occuperebbero spazio inutile, ma che possono anche risultare nocive per la durata della batteria. In ogni caso pare che siano invece alte che usiamo tantissimo a provocare in modo ineluttabile tutto ciò.

La notizia è decisamente forte, anche perché di loro non riusciamo proprio a farne a meno. Dunque, anche solo la minima idea di rallentare il loro utilizzo, ci farebbe venire l’orticaria o manderebbe letteralmente in tilt. Non per nulla le sfruttiamo a tutte le ore del giorno, non solo per motivi personali e affettivi, ma anche professionali. Avete capito di che cosa stiamo parlando?

Le App più nocive

A quanto pare nella speciale top ten delle app del Battery Drain troviamo in pole position alcune strettamente connesse ai Social Media, si tratta di Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, WhatsApp e Linkedin. Non per nulla, richiedono tutte quanto l’utilizzo in background nonché accesso alla fotocamera.

Chiaro che tutto ciò tende a scaricare, in men che non si dica, la batteria del telefono. Tra l’altro l’arrivo di continue notifiche, soprattutto se abbiamo iniziato una chattata piuttosto fitta, in particolare su WhatsApp, è un altro fattore che incide, e non poco, con il consumo, decisamente fast, della batteria.