Puzza di fritto, per eliminarla ti basta questo semplice gesto: i più grandi cuochi lo fanno sempre

Addio puzza di fritto dalla cucina e dalla casa in toto. Il segreto top.

Hai avuto l’idea, secondo tuo marito alquanto balzana, di friggere delle crocchette di pollo e delle patatine, per i tuoi figli. Loro adorano tutto ciò. Dopo che hanno ottenuto splendidi voti nelle verifiche di matematica e di storia, che sai siano materie particolarmente ostiche per loro, un giusto premio ci stava.

Hai dunque pensato di farli felici con una cenetta a base di fritti. Tuttavia, da mamma previdente, gli chiederai di accompagnare il tutto con un poco di insalata verde condita con un filo di olio evo di qualità. Ora il problema è un altro ed è abbastanza evidente. Magari tu non ci hai fatto caso perché, dopo aver trascorso minuti interi a friggere, ne sei rimasta assuefatta.

Tuttavia, spostandoti in un altra stanza ti accorgerai che i tuoi abiti emaneranno un terribile odore di fritto, anche se si potrebbe definire una vera e propria puzza. Te ne rendi conto dopo che ti sei spostata un attimo in camera da letto, per prendere dei fazzoletti. Oltre a pensare a farti una doccia e cambiarti gli indumenti, che dovrai mettere a lavare, devi eliminare i cattivi odori di fritto dalla cucina.

Può anche essere che essi si siano tristemente propagati nella tua dimora. Tuttavia non serve a nulla farsi prendere dal panico, che è cattivissimo consigliere. Potrebbe farti cadere in fallo, nel tentativo di spruzzare tanto deodorante per ambiente. Anche se ne sei avvezza, sappi che, in codesta maniera, peggioreresti solo la situazione.

Odore di fritto, decisamente sgradevole da sopportare

Infatti tale deodorante, mescolandosi con la puzza di fritto, darebbe vita a un odore nauseabondo. Dunque non farlo, ma arieggia piuttosto la cucina aprendo al finestra, chiudendo però le altre stanze. Tra l’altro, tale operazione dovresti sempre farla, quando ti accingi a friggere qualche cosa. Adesso sai che dovrai farlo sempre di meno, dato che ti sei anche tu lasciata conquistare dalla friggitrice ad aria.

Pare che tuo marito te la voglia regalare a Natale, che non è tanto lontano. Per ora però hai combinato il guaio e la puzza di fritto va eliminata. Il rimedio è facilissimo e non dovrai fare nulla di strano o costoso. Fai un bel respiro e ritorna in cucina. Armati di una pentola o anche solo di un pentolino e aggiungici solo pochi ingredienti.

La soluzione top

In buona sostanza aggiungici solo dell’acqua e una scorza di arancia, con una manciata di cannella in polvere, che ami sfruttare per rendere più gustosi i tuoi biscotti. Noterai che, grazie a questo semplice rimedio naturale, l’odore di fritto scomparirà in un batter d’occhio, lasciando un profumo assolutamente meraviglioso.

Per altro si parla di una profumazione molto gradita, soprattutto nei periodi autunnali e invernali, che adoriamo anche gustarci all’interno di tè e tisane belle calde. E per un effetto maggiormente rilassate e profumato, possiamo anche puntare in seguito all’accensione di una colorata e allegra candela, sempre a base di arancia e cannella.