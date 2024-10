Metti alla prova la tua vista: tra i fiori si nasconde un granchio | Solo 1 persona su 10 ci riesce senza guardare la soluzione

Test, fra tutti questi splendidi fiori è nascosto un granchietto. Riesci a scovarlo?

Se ami la sfide, nonché metterti costantemente in gioco, questo test fa per te e ti donerà una dose di buon umore. Il che, con la crisi e la brutta aria che tira nel nostro Paese, è da etichettarsi come una manna dal cielo. Magari ti farà per un attimo tornare bambino, facendo vibrare il fanciullino di pascoliana memoria. Tutto ciò sarà ancora più accentuato a breve, sotto il periodo natalizio.

E di fatto, a far volare con la mente a quei momenti, che sanno di felicità calore e famiglia, è il colore rosso. Qui puoi notare una sconfinata distesa di papaveri. Di certo una cartolina con questa stampa potrebbe essere il top da allegare al tuo regalo per la tua dolce metà o alla tua mamma. Ovviamente poi dovrai pensare a scrivere un dedica a mano ad hoc.

Poi sarà molto bella se incorniciata e appesa in cucina o in camera da letto. Nonostante ciò, non farti fregare dalla sua bellezza e dalla voglia che hai di trascorrere del tempo con le persone che ami, gustandoti prelibatezze culinarie. Questa immagine devi osservarla con gran cura per affrontare un test visivo.

E che cosa devi scovare dentro questa immagine? Un simpatico granchietto, che ha pensato bene di fare il furbetto, nascondendosi fra questi fiori. Ovvio che non è facile stanarlo, visto che lui non ama farsi trovare, amando molto giocare a nascondino, ma anche perché il suo colore potrebbe confondersi con quello dei fiori.

Test visivo, scova il granchio nascosto

Inoltre, il fatto che siano ripetuti in modo continuativo e che siano attaccati uno all’altro, può generare confusione e creare l’illusione ottica che può portarti a sbagliare e non scovare l’intruso. Quello che ti chiediamo è di concentrarti, togliere la suoneria dal cellulare e, solo quando sei sicuro di aver trovato la concentrazione necessaria, osservar la con occhio nuovo.

Fai andare lentamente gli occhi, perché la soluzione è sotto di essi. Fai leva pure sul tuo più acuto senso di osservazione e, se vuoi, punta con una matita ogni singolo fiore quando lo analizzi. Forse così ti sarà più semplice trovare il granchietto, e se, passati i minuti a disposizione non ci sei r,iuscito niente paura. Adesso noi ti daremo la soluzione.

La soluzione al test

Eccolo qui il granchietto! Posizionato circa alla metà dell’immagine a destra. Per farvelo notare meglio lo abbiamo circondato con una sorta di luce chiara. Nonostante ciò, non è facile notarlo adesso se non si possiede una vista da falco. Resta il fatto questo test, che troviamo disponibile su parcellazione.it, sia dolcissimo.

Inoltre è adatto sia per i grandi che per i piccini, pertanto potreste anche proporlo ai vostri bambini, che di certo ne usciranno divertii. Tra l’altro il granchio richiamerà loro alla mente quello reso famoso da una favola Disney. Parliamo del meraviglioso Sebastian, grande amico della sirenetta Ariel nell’omonima pellicola.