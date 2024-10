Lavastoviglie, l’abitudine dei ristoranti per igienizzarla alla perfezione: ci aggiungono questo ingrediente da pochi spiccioli

Lavastoviglie, ecco come puoi igienizzarla al top. Lo fanno anche nei ristoranti. Basta solo aggiungerci questo.

Di lei non possiamo proprio più farne a meno, come, del resto, della cugina lavatrice. Non per nulla non manca mai nelle nostre cucine, anche se la nostra casa è molto piccola. Stiamo chiaramente parlando della lavastoviglie. Potremmo anche aggiungere l’aggettivo di cara per due motivi. Il primo di genere affettivo, il secondo economico.

Il primo perché ci consente di non lavare a mano, il secondo perché ci costa molto ed è anche causa sua se le bollette sono eccessive, alle volte, da onorare. Fatto sta che alla fine riusciamo facilmente a perdonarle ciò, pur di non indossare i classici guanti di lattice gialli e strofinare bicchieri, piatti e pentole.

Anche i single e le neo coppie la prediligono, anche quando, vista la situazione, ci sono poche stoviglie da lavare, per un puro fatto di comodità. Perciò tendono ad azionarla anche se non è a pieno carico. Così tanti bei soldini, che potrebbero restare sul nostro conto, vengono impiegati a causa dei numerosi lavaggi, da lei effettuati.

Chiaramente, per risolvere l’annosa questione, basterebbe solo accenderla quando è a pieno carico, senza però eccedere in tal senso. Difatti, talora la riempiessimo all’inverosimile e accatastassimo le stoviglie, non otterremo un gran lavaggio. Saremo costretti a farne un altro o a lavare a mano. Addio risparmio dunque, oltre che correndo il rischio di rompere piatti o bicchieri molto delicati.

Lavastoviglie, attento ad alcuni aspetti

Occhio anche a non scordarsi di residui di cibo, che vanno a intasare gli ingranaggi e le tubature. Infine deve essere posta massima attenzione sul non eccedere con la quantità di detersivi, che non sono il massimo per la salute, sia nostra che dell’ambiente. Se vogliamo pulirla e tenerla igienizzata, evitiamo di comperarne di mirati in negozi per la casa o al supermercato.

Di certo, nelle varie scansie ne troveremo moltissimi, ma potremo farne tranquillamente a meno, puntando ad un rimedio low cost e più salutare. È a base di un prodotto che abbiamo tutti in casa e, pensate che questo stratagemma lo sfruttano a gogo pure nei ristoranti stellati, così come anche in quelli più caserecci.

Il rimedio top per la sua pulizia totale

Potremmo pensare di utilizzare il bicarbonato di sodio, che possiamo aggiungere ad ogni ciclo di lavaggio. Quando invece vogliamo ottenere una manutenzione straordinaria, possiamo utilizzarne 100 g e programmare un ciclo a vuoto. Infine possiamo pure pulire le guarnizioni con una semplice miscela di bicarbonato e acqua.

In tale maniera potremmo assicurarci che residui di cibo non resteranno, e che dunque, non solo non finiranno nelle tubature ma anche non genereranno, alla lunga, cattivi odori. Tra l’altro essi possono anche andare ad intaccare le stoviglie, il che non è il massimo, visto che le utilizziamo per cucinare e per mangiare.