Pesticidi, in quali alimenti li possiamo trovare: questi i più contaminati di tutti | Situazione fuori controllo

Alimenti altamente pericolosi, rilevate alte quantità di pesticidi nei cibi, ce ne sono alcuni che sono i più contaminati di tutti.



La salute di ogni singolo cittadino passa anche attraverso quelli che sono i cibi che vengono portati a tavola. Migliori sono le scelte che compiamo a riguardo, maggiore è la possibilità di proteggere il nostro corpo e il nostro organismo.

Abbiamo il dovere di fornire al nostro corpo un apporto di nutrienti che gli permettano di svolgere le sue regolari funzioni senza andare in deficit di energia. Ovviamente tutto questo dipende dalla nostra alimentazione quotidiana.

Peccato che ad oggi sono note le difficoltà di trovare dei cibi qualitativamente adeguati. La problematica della presenza dei pesticidi, si riversa sulle nostre scelte, sulla qualità della nostra vita.

Si tratta di un argomento piuttosto complicato su cui intervenire e che richiede particolare attenzione, considerando che ne vale della nostra stessa salute.

Alimenti e pesticidi una storia che dura da anni

Quello che viene chiesto agli operatori del settore alimentare è di lavorare affinché si possa avere una produzione alimentare che sia effettivamente sostenibile. Sono ormai diversi anni che si chiede di ridurre l’utilizzo di farmaci e pesticidi, affinché si possano ottenere dei cibi che siano effettivamente più salutari. Lo scorso anno il quadro del Green Deal europeo ha introdotto questi concetti chiedendo di raggiungere obiettivi importanti entro il 2030. La chiave per raggiungere questo obiettivo sarebbe l’agroeconomia, un modo di vedere l’agricoltura completamente nuovo.

Si chiede alle aziende agro alimentari di promuovere quelle che sono le biodiversità, la fertilità del suolo e il rispetto degli ecosistemi. Ovviamente si tratta di obiettivi che possono essere raggiunti solo ed esclusivamente andando anche ad educare la popolazione su questo argomento. Un’educazione che inizierebbe dall’offrire alla popolazione una lista di quelli che sarebbero i cibi maggiormente pericolosi, perché pieni di pesticidi e antibiotici.

Alimenti contaminati, attenzione alla spesa

Il rapporto di Legambiente del 2023, elaborato in collaborazione con Alce Nero evidenzia come gli alimenti in cui si rileva la maggiore quantità di pesticidi sono quelli che arrivano dalla terra, quindi frutta e verdura. Ci sarebbero quindi alcune culture che presenterebbero una maggiore quantità di elementi pericolosi sl suo interno. I campioni di frutta che sono stati analizzati hanno mostrato il 67,96% di residui come fitofarmaci. A maggiore rischio le pere, pesche e mele.

68,55% è il residuo all’interno delle verdure, come peperoni, insalata, pomodori, ortaggi da foglia. Anche il vino, con il residuo fisso al 48,87%, si rivela un alimento pericoloso.