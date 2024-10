Maria De Filippi, quanto guadagna al mese la regina di Mediaset? Non basterebbe una vita per tutti quei soldi

Maria De Filippi, sapete quanto guadagna la regina delle Reti Mediaset? Una cifra pazzesca. Da non credere ai propri occhi.

Passano i mesi e gli anni ma è sempre lei la vera star dell’Azienda Del Bisicone, è inutile negarlo o girarci attorno, perché la realtà dei fatti ci riporta a ciò. Parliamo di Maria De Filippi, una delle conduttrici più amate in assoluto della TV italiana dai telespettatori di ogni età. La amano sia giovani, che i giovanissimi, che le persone anziane.

Tantissimi sono i programmi di successo che la vedono impegnata, non per forza di cose nel ruolo di guida. Basti pensare a Tu Si Que Vales, che va in onda da una decina di anni, che la vede impiegata in veste di giudice. I suoi colleghi, che rivestono tale ruolo attualmente, sono gli storici Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e la new entry Lucianina Littizzetto.

Se il sabato sera ci fa divertire con questo show, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, lo fa con Uomini e Donne, che conduce con successo da 20 anni. Stesso discorso con Amici, che ci allieta con puntate inedite le domenica pomeriggio e nelle fasce quotidiane negli altri giorni. Non per nulla sarà proprio la conduttrice del rotocalco di Canale 5 a condurre puntate speciali che vedranno sfidarsi vecchie glorie del padre di tutti i talent.

Inoltre fino a poco tempo fa ci ha allietato Temptation Island, dopo una seguitissima stagione estiva, con da dati record. Ed ecco che, a feste Natalizie concluse, la Vedova Costanzo ci farà emozionare con C’è Posta Per Te. Insomma, Maria è praticamente onnipresente sul piccolo schermo, visto che la possiamo ammirare qui sostanzialmente ogni giorno.

Maria De Filippi, onnipresente in TV

Vera e autentica stakanovista, è tornata a lavorare a pochi giorni dalla scomparsa dell’adorato marito Maurizio Costanzo, in nome dell’immenso rispetto e amore che prova per la sua professione e per il suo pubblico. Inoltre la De Filippi, è anche a capo della Fascino srl, della quale possiede il 50%, con la quale produce tutti i suoi programmi. Insomma, è indubbiamente una donna molto impegnata.

Pertanto è facile capire che i suoi compensi siano decisamente molto elevati. Diciamo che le cifre farebbero girare la testa a chiunque, dunque, anche a tanti altri suoi blasonati colleghi che possono operare loro stessi a Mediaset e che stimano in maniera considerevole la stessa Maria.

I reali guadagni della regina delle Reti Mediaset

Secondo Vivereateneo.it si mormora, stando all’ascolto di alcune stime, che lo stipendio annuale della signora De Filippi si avvicini ai 10milioni di euro. Il suo patrimonio odierno si aggirerebbe sui 40milioni di euro, sebbene non ci siano state né conferme né smentite specifiche da parte della diretta interessata.

Inoltre anche Gossip E TV ci fa sapere che negli ultimi quattro anni la Fascino srl abbia avuto un fatturato altissimi, che si aggirerebbe tra i 56 e i 60milioni di euro. Gli utili sarebbero andati da 6 milioni di euro nel biennio di 2020/2021 e oltre i 10milioni di euro nel 2022. Insomma, possiamo di certo, a maggior ragione, sostenere che per Maria ci sia un guadagno assolutamente stellare.