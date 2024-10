Maxi Concorso Pubblico, assunzioni a tappetto: servono urgentemente dipendenti | Sono anni che si aspettava una cosa del genere

Sono previste assunzioni a tappeto grazie al nuovo Maxi Concorso Pubblico. L’inserimento dei nuovi dipendenti avverrà in maniera immediata.

Un nuovo bando di concorso sarà indetto proprio in queste ore. Ci saranno numerose nuove assunzioni all’interno di uffici che hanno bisogno di nuovo personale per riuscire a svolgere tutte le attività previste.

Vi è bisogno di un’importante implementazione di personale che sia in grado di svolgere delle semplicissime funzioni. Il tutto per fare in modo che il lavoro sia svolto nella maniera migliore e venire incontro ai cittadini che a tali uffici si rivolgono.

Le assunzioni e gli inserimenti avverranno prima della fine dell’anno. Uno dei bandi di concorso che si aggiungono ai già tanti che in questo anno sono stati indetti offrendo importanti possibilità di lavoro a tutti coloro che sono alla ricerca di una nuova occupazione.

Il bando di concorso completo sarà in grado di dare le risposte che si stanno cercando e indirizzare alla candidatura.

Il nuovo bando di concorso che apre la porta a nuove carriere

Per andare a riempire i posti vacanti all’interno degli uffici, in questo 2024 sono stati indetti una serie di bandi di concorso. Questi fino ad oggi, hanno portato a riempire quelli che erano i posti vacanti all’interno degli uffici e non solo, senza considerare le possibilità ancora aperte fino a fine 2024. Numerosi i settori che hanno visto un’emorragia di personale, data dal pensionamento di un gran numero di dipendenti, ma anche dall’implementazione di nuove figure in grado di svolgere funzioni innovative e di completamento dell’assistenza ai cittadini.

Il nuovo bando di concorso di cui si sta parlando è quello indetto dall’Agenzia delle Entrate, atto a reclutare una flotta piuttosto nutrita di dirigenti e funzionari. I tempi potrebbero essere stretti per potersi candidare e prendere parte al concorso in oggetto tramite il portale InPA. Ecco cosa sapere a riguardo.

Tutti i dettagli delle nuove assunzioni

L’Agenzia delle Entrate è in procinto di pubblicare una serie di bandi di concorso che andranno a selezionare personale da aggiungere in varie mansioni. 340 saranno i funzionari da destinare ad attività differenti all’interno degli uffici. 150 saranno i nuovi assunti da valutare per attività di adempimento collaborativo, 60 i funzionari tecnici per i servizi e i processi di logistica, 6 per l’analisi della banca dati, 49 per la gestione delle gare, 8 per il monitoraggio della programmazione e 67 i funzionari contabili. Insomma, una selezione piuttosto ampia.

Il concorso dell’Agenzia delle Entrate si unirà a quello per la selezione di 1069 medici dell’INPS, chiamati a svolgere mansioni sanitarie per conto dell’ente. Per maggiori informazioni collegarsi al portale InPA.