Lavori, questi sono i più pagati in Italia: per alcuni non serve neanche la laurea | Si parla di quasi 60 mila euro annui

Lavori, sono indubbiamente questi quelli oggigiorno più pagati nel nostro Paese e non devi nemmeno essere laureato. Si parla di cifre pazzesche.

Non è di certo una passeggiata di salute riuscire oggigiorno ad arrivare sani e salvi a fine mese. Le spese da onorare sono tantissime e se ci mettono lo zampino anche quelle impreviste, ovvio che, se non c’è lo stipendio fisso alla base, è difficilissimo arrivare alla fine del mese, specialmente se siamo parte di una famiglia numerosa.

Neppure i single se la passano molto bene e nel mirino ci sono anche i giovani e giovanissimi, che fanno fatica a trovare un’occupazione. Moltissimi di loro, dopo aver passato anni sui libri e speso tanti soldini per laurearsi e frequentare magari dei master, si ritrovano tristemente a spasso. Fortissima la loro delusione, anche dei loro genitori, che economicamente parlando, li hanno aiutati nel loro percorso di studi.

Il famoso detto carta canta qui non è valido. Infatti pare che qui a contare maggiormente sia l’esperienza. Il problema è che, se nessuno permette loro di maturarla, non l’avranno mai di che inserire nel loro curriculum vitae. Altra gatta da pelare consiste in stipendi decisamente esigui, anche per chi però lavora da parecchio tempo.

In ogni caso ci sono ancora tante persone che sostengono di non riuscire ad innalzare i loro compensi, dal momento che, non essendo laureate, non possono aspirare a incarichi prestigiosi. Dunque ritengono che all’interno di alcune realtà non possano compiere una vera ascesa per questo motivo, vedendosi passare davanti colleghi meno bravi, ma che possiedono il pezzo di carta.

Lavoro, una vera gatta da pelare per tutti, o quasi

Detto ciò, sono anche tante le professioni che si possono esercitare solo se si è laureati e che sono anche ben pagate, ma lo sono però lo più dopo aver fatto tanta gavetta, che oggigiorno è diventata un autentico miraggio. E, mentre la si affronta, i compensi non sono affatto elevati. Tant’è che sono da vedersi sostanzialmente come un classici rimborso spese.

Tuttavia ora c’è una novella che scalderà i cuori dei più. Ci sono, ad ora, delle professioni molto redditizie anche nel nostro Paese, sebbene non si possieda una laurea, ma solo un semplice diploma. Diciamo che quel che conta è essere sempre sul pezzo e dunque pronti alla conoscenza di nuove realtà e tecnologie. Avete capito di quali mestieri stiamo parlando?

Le professioni più pagate in Italia senza laurea

Si tratta di professioni come quella dell’ Web Marketing Manager, che in madia guadagna 57mila euro annuali. A seguirlo, a livello di compensi, vi è E-Commerce Manager, che percepisce una RAL annua della bellezza di 45mila euro. Insomma, a quanto pare, oggi più che mai conviene puntare sul digitale, quindi cercare di essere particolarmente abili coi vari programmi di scrittura, analisi e montaggio.

Richiestissime poi sono le figure di editor, non solo per blog e giornali online, ma soprattutto per siti Web ufficiali, di moltissime realtà, che possono anche chiedere al lavoratore di gestire i Social, ricoprendo il ruolo di Social Media Manager. A ciò si aggiungono anche le mansioni di videomaker. I compensi variabili possono diventare pure in questo contesto molto interessanti, anche si opera da liberi professionisti.