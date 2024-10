Ennesima mazzata per gli italiani: bisogna sborsare più soldi anche stavolta | Questa bolletta diventa un macigno

Una stangata attende gli italiani al varco. Le prossime bollette saranno pesanti come dei veri macigni, ecco cosa ci si deve aspettare.

Le bollette sono forse, il motivo per cui i postini sono così mal visti dalla popolazione intera. A loro l’amaro compito di consegnare il conto agli italiani che attendono l’arrivo mensile delle fatture di luce, gas e acqua.

Si guarda già in prospettiva futura e le previsioni non sono certo delle più rosee, considerando che si prevede che ci saranno dei nuovi aumenti sulle bollette.

Una storia che abbiamo sentito ripetere molte volte, quella dell’aumento delle bollette, con il timore che per pagare loro i cittadini italiani si possano trovare in serie difficoltà.

Purtroppo però, anche questa volta sembra che prevenire l’aumento degli importi da pagare a fine mese sarebbe veramente impossibile. Ecco allora cosa sapere a riguardo.

Ci si aspetta una vera stangata

Per i mesi a venire sembra proprio che non ci siano novità incoraggianti. Con ogni probabilità quello che attende, ancora una volta, gli italiani è una sonora stangata che porterà le bollette ad essere causa di un’importante stesa. Ma questa volta non possiamo dare la colpa né all’inflazione, né ad altri eventi geopolitici che possono influire sulle bollette. L’incremento questa volta dipenderebbe da un’errata gestione del servizio negli anni passati, che ha portato le aziende a fare i conti con una realtà che non sembra affatto essere rosea.

Gli aumenti che per quest’anno sono previsti sembra che si assesteranno su una percentuale del 5,9% e la prospettiva sembra allungarsi ben oltre, arrivando a influenzare anche le bollette per i prossimi anni. Una situazione a dir poco preoccupante, che spingerà i cittadini a metter mano al portafoglio per coprire la spesa mensile per la voce “bollette”.

Un aumento che forse non ci si aspettava

Quello a cui si è abituati è l’aumento delle fatture per quello che riguarda la fornitura elettrica e anche quella di gas. Forse però, sono in pochi ad attendere un aumento che riguarderà anche l’acqua per via della gestione rete idrica pubblica. Quindi anche le trimestrali bollette per la fornitura idrica, espone il soggetto a un elevato rischio di conti a dir poco salati. In particolare a dare numeri specifici a riguardo è l’Umbria, zona in cui i servizi di questo genere subiranno una vera impennata. Una situazione a dir poco preoccupante.

La prospettiva degli aumenti non si fermano a quest’anno, ma sembra che andranno a coinvolgere anche le prossime annate. 100 sono i milioni che sono stati stanziati e che cercheranno di colmare questa emorragia. Quindi particolare attenzione alle prossime bollette.