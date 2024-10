Crema spalmabile alla nocciola, queste stanno andando proprio a ruba: altro che Nutella

Altro che Nutella, ci sarebbe una crema spalmabili alla nocciola che non lascia scampo al noto colosso del mondo dolciario.

Quando si sente parlare di crema alla nocciola, il primo prodotto che viene in mente è sicuramente la notissima Nutella. Non ha certo bisogno di presentazioni questo prodotto che sembra essere uno dei più amati, il più iconico e anche il più chiacchierato.

Che si decida di spalmarla su una fetta di pane o di mangiarla a cucchiaiate, la Nutella resta il prodotto più amato dalle famiglie. Sono pochi coloro che aprendo la dispensa non ne hanno un barattolo, anche piccolo.

Ma attenzione, il mercato dei dolciumi ha deciso di mettere degli ingombranti concorrenti a quello che è uno dei leader del mercato e qualcuno potrebbe addirittura superare quella che è la regina delle creme spalmabili.

Un premio avrebbe determinato qual è il miglior prodotto presente sul mercato attualmente.

Non solo Nutella nelle case degli italiani

Mangiare una fetta di pane con una generosa spalmata di Nutella è uno dei peccati di gola che maggiormente vengono commessi dai consumatori. La nota crema spalmabile alla nocciola nel corso degli anni è diventata quasi una figura iconica, una sorta di confort food a cui in molti ricorrono nel momento in cui sentono di aver qualcosa da colmare. Quella coccola che ci si concede per potersi gustare qualcosa di veramente buono. Ma ad oggi dire che il prodotto sia ineguagliabile, sembra essere alquanto anacronistico. Il mercato si è aperto così tanto, che sono molte le concorrenti e sembra che ci sia anche chi sarà in grado di togliere il primato.

Questo è possibile grazie alla quantità di nocciole e di varietà che sono presenti sul territorio italiano. Proprio questo avrebbe portato alla produzione di un gran numero di creme spalmabili. Prodotti che non arrivano solo dalla grande distribuzione, ma anche dalla piccola protezione artigianale. Un premio avrebbe decretato la migliore.

Un premio ci dice che questa crema spalmabile è ottima

Come riporta il sito latuadietapersonalizzata.it è arrivato alla sua 22 esima edizione, “Tavoletta d’Oro”, importante riconoscimento per coloro che operano nel settore del cioccolato in Italia. Ogni anno le aziende si impegnano a fornire quelli che possono essere considerati come i migliori prodotti in maniera assoluta, in un settore che conta veramente molti appassionati. Ad organizzare il premio ci pensa la Compagnia del Cioccolato e serve a celebrare i mastri cioccolatai del momento. 1.200 le degustazioni per gli esperti che decretano poi il vincitore.

Proprio in questa selezioni dei cioccolati è stato chiaro quale fosse la migliore, ovvero la crema alle nocciole di Marco Colzani, semplice e squisita, sembra abbia fatto innamorare tutti i giudici. Viene prodotta con nocciole Tonde Trilobate delle Langhe e arricchita con il 64% di cioccolato fondente. Una crema al gusto intenso, imperdibile. Un grandissimo esempio di come il Made in Italy sia ancora un’eccellenza del mercato.