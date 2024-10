Codice della Strada, la novità fa entrare tutti nel panico: ti sospendono la patente in questo caso | Il tempo dipende dai punti che hai

Codice Della Strada, in questo specifico caso ti sospendono la patente. Non c’è affatto da scherzare. Tutto quel che c’è da sapere in proposito.

Quando ci mettiamo alla guida della nostra auto o di qualsiasi veicolo, dobbiamo metterci in testa che non possiamo agire come vogliamo e infischiandocene bellamente della Legge. In buona sostanza dobbiamo seguire, passo dopo passo, quel che dice il Codice Della Strada che deve essere visto e rispettato come la Bibbia.

Inoltre, se ci percepiamo stanchi, evitiamo di guidare e soprattutto di percorrere percorsi molto trafficati e lunghi. Dunque, ad esempio, se al mattino dobbiamo raggiungere il nostro posto di lavoro molto presto, la sera dobbiamo coricarvi in un orario che ci consenta di risposare le canoniche 8 ore. Solo così ci alzeremo dal letto perfettamente riposati e in grado di lavorare bene e guidare con calma.

Ricordiamoci poi che, mentre guidiamo, dobbiamo salvaguardare non solo la nostra incolumità, ma anche quella delle altre persone che sono a bordo con noi e di quelle che troviamo sulla strada. Non solo di coloro che guidano a loro volta, ma pure quelle che camminano sui marciapiedi e, a un certo punto, decidono di attraversare la strada.

Oppure, posizionate nei pressi di un semaforo, quando è segnalato il verde per i pedoni, decidono di farlo. Parola d’ordine è attenzione e mantenere gli occhi vigili. Non dobbiamo farci distrarre da nulla e da nessuno, tanto meno dalla musica che, il più delle volte, amiamo ascoltare ad alto volume, su CD o su chiavetta. Se poi amiamo la radio, non facciamoci distrarre dalle chiacchiere degli speaker e tantomeno dai giochi.

Codice della Strada, se non lo segui a menadito sono guai

Altra cosa da non fare mai è quella di mangiare o bere, anche solo sorseggiando acqua da una semplice bottiglietta, mentre siamo in movimento. Qualora ne sentissimo assoluta esigenza, accostiamo in uno spazio apposito. Tuttavia sono tantissime le infrazioni che gli automobilisti mettono in atto ogni giorno. Parliamo anche di coloro che sono molto navigati.

Difatti le scorrettezze sono sovente presenti per lo più in quelle occasioni in cui alla guida ci sono non giovani o giovanissimi neopatentati che, salvo rare eccezioni, cercano di non sbagliare, per evitare cattive o gravi conseguenze, ma proprio uomini o donne adulti, che guidano da vent’anni e, sentendosi molto sicuri della loro guida, cadono nel fatale errore. E così si può definire quel che obbligherà loro a mettere in standby la patente. Di tutto questo ci parla Ilsole24ore.

Se fai così ti tolgono la patente

Secondo il Codice Della Strada per tutti quegli automobilisti sorpresi a utilizzare apparecchi telefonici durante la marcia, è prevista una super sanzione pecuniaria la cui cifra può variare da 250€ a 1000€. Parliamo dunque di un abbassamento di cifre, che erano già previste per tale reato. Tuttavia, chi compie codesto sbaglio, avrà anche sospesa la patente per una settimana, se su di essa sono previsti almeno 10 punti.

Qualora siano di meno la sospensione sarà fino a 15. Qualora l’utilizzo di tali dispositivi mobili causi un incidente o mandi fuori strada qualcun altro, i tempi previsti potranno raddoppiare. Insomma, non c’è da scherzare, non solo per via dei costi che dovremmo sborsare per il pagamento delle multa, ma anche per la nostra e altrui incolumità, oltre che per il rischio di non poter poi guidare per un periodo di tempo mediamente prolungato.