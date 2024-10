Whatsapp, con questo trucco puoi sapere dove si trova chiunque: in 5 secondi scovi la posizione esatta

WhatsApp, con questo trucchetto infallibile scovi subito dove si trova chi vuoi tu. Bastano solo 5 secondi di orologio.

In un mondo che va sempre fin troppo veloce, vogliamo comunque sovente avere tutto quanto sotto controllo. Il desiderio di onnipotenza si impadronisce di noi, come talora, quando ci troviamo in strada a bordo della nostra auto e in giro non c’è sostanzialmente nessuno. Parola d’ordine è sempre prudenza, perché se ci facciamo travolgere da tale sensazione, possiamo incorrere in spiacevoli conseguenze.

Anche quando si tratta di possedere la verità in tasca, non dobbiamo crogiolarci troppo o sederci sugli allori, qualora avessimo questa sensazione. Vivere con l’ansia, dopo che la nostra vita è già stressante, non è il massimo. E non lo sarebbe nemmeno iniziare la giornata chattando a gogo su WhatsApp quando ancora non abbiamo bevuto la tazzina di caffè e non siamo magari neppure scesi dal letto.

In ogni caso la sera, se non proprio a notte fonda, tendiamo a prendere in mano il cellulare, che non spegniamo mai, con la classica scusa di utilizzare la funzione sveglia. Togliamo la suoneria e la vibrazione, ma il fatto che sia acceso non ci giova. Controlliamo in maniera spasmodica le notifiche, oltre che gli accessi di alcune persone.

Chiaro che ciò è possibile solo se costoro non hanno tolto l’opzione di accesso sulla privacy, e lo stesso dobbiamo aver fatto anche noi. Se siamo persone assai curiose, vogliamo il più delle volte sapere dove si trovi un nostro amico o amica, partner o quella persona che da tempo ci piace. Siamo andati a visionare con attenzione i suoi Profili Social, ma lei o lui da ore non condivide più nulla.

WhatsApp, grazie lei puoi scoprire dove si trova qualcuno

Neppure una Storia fa capolino da ore e la cosa ti ha insospettito molto. Non sai che cosa stia facendo, dove e soprattutto con chi sia. Non potete dirvi di essere fidanzati, e nemmeno di essere una coppia. L’intesa c’è, ma ti chiedi se stia diventando qualche cosa di più oppure no. Forse sei tu più preso e pertanto temi che nella sua vita possano anche esserci altre frequentazioni in contemporanea.

Tuttavia sai che ha un’esistenza piena, con tanti amici e numerosi interessi. Non è di certo la classica persona che ama starsene a casa la sera a fare, come si dice in gergo, la calza. Vorresti sapere anche solo semplicemente per capire se ti sta prendendo per il naso o meno, dove si trovi di venerdì sera. Tuttavia, come fare senza chiederlo esplicitamente e se lei non condivide nulla sui Social? Con WhatsApp potrai farlo.

Il trucchetto scaltro da non prendere alla leggera

Ci basteranno solo cinque minuti di orologio e un programma che agisce in totale autonomia. Vi parliamo, ad esempio, di IPLogger che consente di identificare l’indirizzo IP dell’altra persona. Viene generato un link da inviare tramite WhatsApp al contatto da geolocalizzare. Tuttavia se chi lo riceve non clicca su di esso, non c’è nulla da fare.

Inoltre facciamo anche attenzione a non farci prendere la mano da questi utilizzo, perché non è sinonimo di tranquillità emotiva. Sarebbe il caso di utilizzarlo nel caso di figli minori, magari molto giovani e indisciplinati. Tuttavia, non sarebbe invece da attuare con persone da poco conosciute, perché rischieremmo di ledere gravemente la loro privacy.