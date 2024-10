Lenzuola, quante volte vanno cambiate al mese: tutti i medici concordano sul numero esatto

Ogni quanto andrebbero cambiate le lenzuola del nostro letto? La risposta dei medici.

Anche oggi dovremmo far partire una nuova lavatrice. Non sarà né la prima né l’ultima della giornata. Difatti già stamattina una è stata azionata mentre facevamo colazione con la nostra famiglia. Con la scusa che dopo una certa fascia oraria si spende parecchio, abbiamo pensato bene di dare una sciacquata a delle coperte che solitamente utilizziamo quando guardiamo la TV sul divano.

Del resto, complice il freschino dell’ultimo periodo, è complicato rinunciarci. Chiaro che poi dovremo lavare anche altre cose, tra indumenti e non solo. Se poi facciamo parte di una famiglia molto numerosa, chiaro che non mancheranno nemmeno numerose federe, lenzuola e coprimaterassi da igienizzare.

A quel punto i costi da sostenere nelle varie bollette saranno super salati. Al di là del fatto che, per risparmiare in tale direzione dobbiamo prestare attenzione non solo alle giornate in cui costi di meno utilizzare i servizi, ma anche evitare lavaggi eccessivamente lunghi e temperature troppo elevate quando non serve. Dovremmo pure prestare attenzione se la lavatrice sia a pieno carico o meno.

Occhio anche a non eccedere con la quantità dei detersivi. Tante persone, sempre per rimanere sul tema risparmio, non amano lavare in lavatrice alcuni capi, ma semplicemente li mettono a prendere aria. Ora, questa pratica decisamente senza costi, può essere molto utile se essi emanano un cattivo odore. Li abbiamo indossati per un paio d’ore e non sono sporchi.

Lenzuola, l’importanza della loro corretta igienizzazione

Lo stesso possiamo fare con lenzuola e cuscini, ma senza eccedere. Infatti, se in codesta maniera si possono magari cancellare cattivi odori, lo stesso non possiamo dire di sporco e batteri, che non sono visibili a occhio nudo. Basti pensare che magari siamo raffreddati o influenzati e il luogo dove riposiamo o dormiamo diventa un ricettacolo in codesto ambito.

Dunque non possiamo dormire nuovamente in lenzuola e federe così ridotte ma, al contrario, lavarle con un lavaggio di tipo altamente igienizzante. Questo che lo raccomandano moltissimo gli esperti, per la nostra salute. Se poi amiamo dormire in compagnia dei nostri amori di pelo, è bene cambiare le lenzuola addirittura ogni 3 o 4 giorni.

Quante volte cambiarle al mese

Al di là di questo tempo, in linea generale, secondo gli esperti, le lenzuola andrebbero cambiate una volta a settimana, se non addirittura due, se parliamo pure di federe e cuscini. Per quel che concerne coprimaterasso e copriletto, una volta al mese. Tuttavia ciò vale se ogni notte si dorme nel proprio letto, altrimenti si può procedere ai vari cambi ogni 15 giorni.

Tuttavia non esisterebbe una regola precisa per suddetto campo e ciò dipenderebbe anche da un discorso personale. Se, ad esempio, tendiamo, anche nei periodi autunnali, a sudare parecchio, è chiaro che non possiamo mantenere a lungo tutto il corredo letto senza provvedere a una bella lavata. Stesso discorso se soffriamo di allergie, siamo raffreddati o addirittura influenzati. Se percepiamo cattivo odore è giunto il momento di procedere al lavaggio.