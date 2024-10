Carta, qual è la migliore tra quella prepagata, di debito o di credito: i banchieri lo sanno benissimo e non te lo dicono

Carta di credito, di debito o prepagata, qual’ è la migliore? I pro e i contro di ognuna.

La questione denaro è decisamente molto spinosa, nonché delicata. E lo è per il semplice fatto che, a conti fatti, sia sempre di meno un po’ per tutti quanti. Ciò è collegabile in primis a una diminuzione del lavoro, che è un dato molto allarmante.

Difatti esso non solo, come recita un famoso detto, nobilita l’uomo, ma gli consente pure di mantenersi e vivere una vita più che decorosa. Pertanto se manca o non è sufficiente per la soglia minima del suo benessere, sia fisico che psicologico, è chiaro che possano insorgere non pochi problemi.

Di contro le spese da onorare sono sempre moltissime e, per affrontarle tutte, puntiamo maggiormente all’utilizzo di bonifici, oppure tramite pagamento di alcune carte. Ora come ora, nell’immaginario collettivo, quando le si nomina, per lo più si pensa a quella di credito, senza scordarci che, in realtà, ne esistono altre due.

Parliamo di quella di debito, che è sostanzialmente il classico bancomat e quella prepagata, che forse è la meno diffusa, ma che in realtà sarebbe meglio tenere maggiormente in considerazione. Se diciamo ciò è perché essa, a differenza delle altre due ben più note, non è in alcuna maniera collegata al nostro conto corrente, sia bancario che postale.

Carte, la più sicura

In essa dobbiamo ricaricare delle somme di denaro a nostra scelta. Possiamo utilizzarla per pagare in negozi, sia fisici che online, ovviamente senza superare il tetto economico che ancora è disponibile. Capite dunque che è uno strumento molto valido per compiere acquisti in maggior sicurezza, sia per evitare di spendere cifre più elevate di quelle che ci potremmo permettere.

Ed è per tale motivo che molti genitori hanno deciso di donarne una ai propri figli adolescenti o che comunque sono ancora a loro carico. Parliamo ora della carta di credito e di debito. Ribadiamo che entrambe sono collegate al nostro conto, ma che hanno alcune differenze tra di loro, sebbene, ora come ora, alcune di esse adempiono ad entrambe le funzioni.

La migliore fra le tre

Detto ciò, la prima può permetterci di compiere pagamenti più cospicui, mentre la seconda ha delle restrizioni in più, soprattutto a livello mensile. Ciò è anche determinato dai soldini che possediamo noi sul nostro conto. Nel primo caso però i pagamenti effettuati non verranno scalati subito, ma solo il mese dopo.

Dunque è facile non rendersi conto, al momento, della reale portata effettuata. La seconda è più immediata da questo punto di vista ma all’estero non è accettata, come esattamente la prepagata. Lo è invece quella di credito che è però, anche a livello gestionale e di accrediti, la più cara di tutte e tre. A voi ora la scelta!