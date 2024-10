Baguette della Lidl, mangiarla è un piacere ma sapete da dove arriva veramente? Altro che forni

La baguette della Lidl è molto apprezzata da tutti i consumatori, ma sono in pochi a sapere chi è che la produce veramente.

Era il 1932 quando Lidl fece la sua prima apparizione sul mercato. La sua nascita è avvenuta in Germania, per poi arrivare sul territorio italiano e sbaragliare tutta la concorrenza. Ad oggi Lidl è una delle catene di supermercati o meglio, di discount, più apprezzati in maniera assoluta.

Sono moltissimi i punti vendita presenti sul territorio nazionale e ognuno di loro si contraddistingue per i prodotti di elevata qualità che propone ai suoi consumatori.

In effetti, se c’è qualcosa che ha fatto in modo che Lidl venisse, con il tempo, scelto, da un gran numero di consumatori, quella è proprio la produzione di elevata qualità che è possibile trovare tra i suoi scaffali.

Tra i prodotti più amati in assoluto? Sicuramente il pane, sempre fresco e di ottima fattura, ma qualcuno ancora non lo sa quale azienda si nasconde dietro di esso.

Lidl e il suo pane veramente buono

Tra i formati di pane più apprezzati in maniera assoluta c’è sicuramente la baguette. Estremamente croccante è perfetta da consumare quotidianamente ed è in grado di incarnare quella che è la qualità elevata dei prodotti a marchio Lidl. La catena di discount è stata in grado di far ricredere gli italiani che, fino a non molto tempo fa, credevano che questo termine fosse associato a prodotti di seconda scelta. Invece in un momento economico incerto, ha reso possibile una profonda rivalutazione. Ora il termine discount non ha più un’accezione negativa, anzi, sta ad indicare quei punti vendita in cui è possibile trovare prodotto di ottima qualità a prezzi piuttosto bassi.

Ma quello che il web e i social hanno reso noto è che, ci sono alcuni prodotti che nonostante potrebbero sembrare delle sotto marche sono prodotti negli stabilimenti dei grandi marchi. Sembra proprio che anche la baguette di Lidl sembra questa moda che permette di avere un notevole risparmio.

Da dove arriva la baguette tanta amata

Si tratta del prodotto più richiesto in maniera assoluta dai consumatori che decidono di affidarsi a Lidl per la loro spesa quotidiana. La baguette piace per la sua consistenza friabile e per il suo sapore estremamente piacevole. Pochi ingredienti, che la rendono comunque, uno dei migliori prodotti da forno. Farina, acqua, lievito e sale per poter avere un pane di elevata qualità. Sono in pochi a sapere che Lidl ha deciso di avere un proprio centro di produzione del pane.

Quindi la baguette, proprio come altri formati di pane viene prodotto nel centro di produzione Ubach-Palenberg cittadina del nord Renania Westfalia in Germania, dove la catena di discount ha investito ben 350 milioni di euro. Qui ci sarebbero degli imponenti stabilimenti che permetterebbero a Lidl di produrre e il suo pane e di proporlo a prezzi veramente vantaggiosi.