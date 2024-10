Parmigiano, qual è il migliore in assoluto: c’è il nome ed è proprio questo | Mangiarlo è un vero lusso

Parmigiano? Ce n’è uno che sembra essere il migliore in maniera assoluta, mangiarlo non sembra essere alla portata di tutti.

Il parmigiano è una delle eccellenze della produzione italiana nel mondo intero. Sono moltissimi gli italiani che non ne possono fare veramente a meno. Un formaggio stagionato, dal sapore deciso, leggermente salato, lo si utilizza per completare un piatto di pasta, ma anche per essere mangiato come formaggio da tavola.

Quello che maggiormente piace del parmigiano sono i suoi nutrienti che lo rendono veramente unico.

Prodotto con latte vaccino crudo parzialmente scremato, la sua produzione non richiede l’aggiunta di additivi, questo lo rende perfetto sia per l’alimentazione degli adulti che dei più piccoli.

Numerose le aziende in Italia che lo producono e che fanno valere la qualità dei loro prodotti sul mercato internazionale. Ma qual è il migliore in assoluto?

Parmigiano una primizia immancabile nel carrello

Che sia in pezzi, grattugiato, ovvero in piccoli stick, il parmigiano si rivela essere uno dei prodotti che non mancano mai nei carrelli della spesa dei cittadini italiani. Lo si può mangiare a pranzo, a cena, ma anche utilizzare come snack per gli spuntini di metà mattinata o nel pomeriggio. Alcune delle più importanti aziende sul territorio italiano, propongono anche delle confezioni merenda perfette per i più piccoli, dove lo snack di parmigiano si abbina a un succo di frutto o un the freddo. Insomma, il connubio perfetto per uno spuntino veramente gustoso e saziante.

Scegliere quale sia il migliore non è affatto semplice come si possa pensare. Ognuna delle aziende che lancia questi prodotti sul mercato impiega tutti i propri mezzi per delle forme di parmigiano estremamente che siano in grado di superare in qualità i propri avversari. Il premio Best Italian Cheese del 2023, come riportato da Vanity fair è stato in grado di decretare quale fosse la migliore forma in maniera assoluta, almeno nella produzione italiana.

I miglior parmigiano nella realtà italiana

Quando si parla del miglior formaggio al mondo, ci si riferisce al blu cheese artigianale Nidelven Bla prodotto in Norvegia, ma soffermiamoci in Italia, dove il parmigiano è una vera eccellenza, un prodotto che DOP, impossibile da trovare in altri paesi del mondo. Sul nostro territorio il miglior Parmigiano Reggiano, che si è aggiudicato il premio di Best Italian Cheese è quello prodotto dal caseificio Rastelli a Rubbiano di Solignano in provincia di Parma. L’azienda sarebbe in grado di produrre 12 forme al giorno.

Il prodotto di Rastelli è un DOP per cui si utilizza il latte vaccino crudo e che viene stagionato per 39 mesi circa. Questa è una tipologia che si contraddistingue per un sapore estremamente deciso, che si contraddistingue dai comuni 24 mesi più delicati. Eccellenza italiana che si è fatta notare tra i 4500 partecipanti.