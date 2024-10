Legge 104, se ti arriva questo brutto avviso puoi stracciarlo in mille pezzi: ti basta questo semplice documento

Con la legge 104, puoi stracciare questo avviso, tanto non serve assolutamente a nulla, ma attenzione a cosa devi fare.

La Legge 104 è forse una delle più importanti che abbiamo nel nostro paese. Essa è stata pensata ed elaborata in maniera specifica per andare a tutelare quelli che sono i diritti di una delle fasce più deboli della popolazione, ovvero coloro che sono affette da disabilità.

Una legge che offre a persone che sono state riconosciute invalide, una serie di vantaggi e di tutele maggiori. Interventi che erano indispensabili, affinchè si potesse difendere persone che per loro natura sono svantaggiate.

La disabilità viene riconosciuta in base a quelle che sono le patologie da cui si è affetti. Il medico di famiglia procede con l’invio del certificato medico e della documentazione necessaria per provare l’effettivo disagio fisico da cui si è affetti.

A decidere poi, la percentuale di disabilità, è la commissione medica che procede con la valutazione delle condizioni di salute del soggetto. Proprio grazie alla Legge 104 ci sono alcuni provvedimenti che non possono essere presi nei confronti di coloro che sono stati indicati come invalidi.

Con la Legge 104 il provvedimento è carta straccia

Ci sono provvedimenti che arrivano ai cittadini nel caso in cui vengano compiute delle irregolarità. Ma nonostante l’effettivo comportamento che andrebbe contro quelle che sono le regole comuni, ci potrebbe essere il modo di contestare il provvedimento, di evitare di dover fronteggiare ciò che la comunicazione indica. Si tratta di situazione specifiche, che non si risolve in maniera automatica, in quanto vi è bisogno di procedere con la consegna di un documento. Un iter imprescindibile se si vuole evitare di incorrere in ulteriori problematiche.

Particolare attenzione si pone nei confronti delle agevolazioni a cui si ha diritto nel caso in cui si venga dichiarati disabili dalla commissione medica e che riguardano il possesso di un mezzo proprio. Per l’acquisto della vettura è possibile godere di un’importante sconto sull’Iva, ma questa non è l’unica agevolazione di cui è possibile godere.

La Legge 104 ti salva

A salvare l’automobilista da un provvedimento amministrativo piuttosto severo è proprio la Legge 104. Le caso in cui colui che è stato riconosciuto invalido dalla commissione medica riceva comunicazione di fermo amministrativo del proprio mezzo è possibile fare opposizione ed ottenerne la cancellazione. Quello che si dovrà consegnare sarà il Modello F3, ovvero “istanza di annullamento del preavviso/cancellazione iscrizione di fermo su veicolo ad uso di persone diversamente abili“. Una possibilità che viene concessa dalla completa esenzione che i disabili hanno nei confronti del bollo auto.

Al modello F3 occorre allegare il libretto di circolazione, la fattura di acquisto del messo in cui si indicano le agevolazioni della legge 104 e anche il contrassegno per il posto dei disabili. In questa maniera avviene immediatamente la cancellazione del fermo amministrativo dal mezzo, in modo tale che si possa riprendere a viaggiare senza alcun rischio.