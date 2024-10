Banca, finalmente c’è la bellissima notizia per tutti i correntisti: addio all’inutile spesa che devi affrontare ogni volta

Ogni volta che fai un salto in banca ti metti le mani nei capelli, se controlli il tuo estratto conto. Da oggi potrai tirare un bel sospiro di sollievo.

Spese e ancora spese, gli italiano non ne possono davvero più e, tutto il loro sdegno, si riversa anche cui Social, diventati da molto tempo una grande vetrina per tutti quanti. Sui vari forum si confrontano tra di loro e, anche quando si incontrano al bar per un caffè, gli argomenti rincari e crisi sono sovente sulla loro bocca.

Immancabili poi sono anche quelli connessi alla pensione e agli stipendi, oltre che all’immensa fatica che compiono per arrivare indenni a fine mese. Molti scherzano sul fatto che tra breve saremo costretti a pagare anche l’aria malsana che respiriamo. Il carovita è pazzesco e ogni cosa ha un costo, non solo metaforico, ma tangibile.

E anche se ci soffermiamo sulla banca, il pensiero sostanzialmente non cambia. Tante volte chiediamo un incontro con un consulente finanziario di fiducia per conoscere la nostra situazione finanziaria e chiedere se possiamo contare su qualche agevolazione. Non per nulla si domanda se possiamo risparmiare su qualcosina, restando però nel lecito e non andando contro la Legge.

Inoltre è bene mantenersi sul pezzo, dato che molte regole possono cambiare a strettissimo giro. A preoccupare tantissimo i correntisti sono le entrate e le uscite che avvengono sul proprio conto. Tuttavia c’è anche da dire che sovente sono più numerosi i soldini che escono, rispetto a quelli che entrano o rientrano.

Banca, quanti mi costi!

C si collega così al discorso delle spese onerose che dobbiamo affrontare anche nella nostra quotidianità. Alcune sono fisse, altre variabili e altre ancora impreviste. E, per strano gioco del destino, queste ultime fanno capolino nella nostra vita nei momenti più sbagliati e impensati. Ciò manda all’aria il cosiddetto bilancio familiare, che magari ci eravamo studiati con attenzione e nei minimi dettagli.

Adesso però quest’ultimo potrà subire un piccolo assesto o, comunque sia, qualche soldino in più potrà rimanere sul nostro conto o nel nostro portafogli. Il che è una grande notizia, visto che stanno diventando sempre più vuoti, oltre che fonte di viva preoccupazione per tutti quanti. La banca ha detto finalmente addio a un’inutile spesa, che bisogna affrontare ogni singola volta, che si compie un’operazione.

La spesa inutile che sta per sparire

L’argomento è quello relativo ai bonifici. Come ben sappiamo, esiste la suddivisione tra straordinari e istantanei, che sono molto sfruttati da chi usa home banking, soprattutto tramite l’apposita App sul telefonino. A partite del 9 gennaio 2025, i costi per entrambi coincideranno. E, per evitare aumenti da parte di banche, la Commissione Europea ha annunciato un sistema di monitoraggio retroattivo.

Tuttavia, il tetto massimo per i bonifici questo genere sarà di 10.000€. Ma qui, sia i clienti che le banche stesse, potranno abbassarlo. Si potranno effettuare tutti i giorni, compresi quelli festivi e a tutte le ore. Tuttavia sappiate che non si potrà, in alcuna maniera, revocare un bonifico istantaneo, a differenza di quello ordinario. Dunque, prima di effettuarlo, stiamo attenti a non sbagliare coordinate e cifre.