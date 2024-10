Autovelox, come capire quali sono attivi: solo gli automobilisti esperti conoscono questo trucchetto | Addio multe

Siamo stanchi delle continue multe per colpa di autovelox che sovente non sappiamo della loro esistenza o ce ne scordiamo? Basta conoscere un trucchetto.

Una nuova multa ci è giunta a casa. Non ce lo aspettavamo, visto che pensavamo di essere stati particolarmente abili e intelligenti alla guida nell’ultimo periodo. Invece qualcosa è andato storto e abbiamo ricevuto poi una comunicazione, che ci ha fatto gelare il sangue nelle vene.

Se parliamo infatti di una sanzione, in questo caso recapitataci a casa, sappiamo che dovremo spendere tanti bei soldini. Il che, con la brutta aria che tira nel nostro Paese, non ci fa affatto piacere. Tanto più che, se guardiamo il calendario, ci accorgiamo che non manca molto a Natale. Infatti in molti stanno già pubblicizzando tramite, meme e video vari, questo periodo festivo.

Sappiamo già che dovremo aprire maggiormente il portafogli e strisciare la carta di credito per comperare dei doni per fare felici i nostri cari. Per riuscirci degnamente è anche bene anche giocare di anticipo. Ora però i nostri piani, dei quali eravamo molto felici, sono andati in fumo. Forse dovremo impiegare gran parte, se nn tutto, il denaro che pensavamo di investire in questi canali, per pagare la multa.

Mentre ci scervelliamo di capire quale infrazione abbiamo commesso, ecco che, mentre la leggiamo, notiamo che a fregarci è stato l’autovelox. Come abbiamo fatto a non notarlo? Forse eravamo intenti a chiacchierare con un passeggero o eravamo immersi nei nostri pensieri. Tutto ciò è sbagliato perché, come non abbiamo notato l’autovelox, potevamo non vedere nemmeno un pedone che attraversava la strada , o un veicolo che sbandava.

Autovelox, un vero spauracchio per gli automobilisti

Ricordiamoci che molti degli incidenti che avvengono sulla strada, specialmente mortali, sono dovuto alla disattenzione, che quando siamo alla guida, non è concessa. Anche la velocità non ci è in aiuto in tale direzione, visto che se viaggiamo a velocità sostenuta, non riusciamo a verificare certi aspetti o a frenare in tempo, prima di tamponare qualcuno, se non peggio.

Per tale motivo son stati installati gli autovelox su strade ritenute pericolose. Rispettare le velocità massime di percorrenza segnalate dai cartelli stradali è un imperativo che dovremo imporci, così come di non credere mai che la strada sia tutta nostra e che noi siamo i cosiddetti padroni del mondo. Tuttavia sappiate che esisterebbe un trucchetto per comprendere quando e come i tanto detestati autovelox sono attivi, oppure no.

Il trucchetto infallibile per salvarsi la pelle

In poche parole ci stiamo riferendo agli autovelox di colore arancione, che sono in grado di costituire, preso singolarmente, degli ottimi deterrenti per non eccedere in velocità. Essendo particolarmente vistosi, è stato provato che parecchi automobilisti, per non dire anche quasi tutti in verità, tendono, come una sorta di riflesso, a moderare la velocità alla loro vista, già da lontano.

Può capitare talvolta che questi ultimi non siano in funzione, sebbene si tratti di casi particolarmente isolati, in quanto sono perfettamente capaci di registrare l’orario del passaggio del veicolo e l’eventuale eccesso di velocità. Per capire se non sono in funzione dovremmo non notare un piccolo bagliore al passaggio sebbene, in questo caso, potrebbe già essere troppo tardi.