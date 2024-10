Aeroporto, se vivete in questa città siete fortunatissimi: si cerca personale anche solo con la terza media

Conviene affrettarsi se si è interessati ad un contratto di lavoro in piena regola in aeroporto per il quale non sono previsti requisiti.

Gli aeroporti sono sicuramente uno degli ambienti dove l’offerta di lavoro non manca, e lo spettro delle tipologie di professionalità ricercate è veramente molto ampio.

Da semplici utenti dei servizi aeroportuali può essere che non ci si faccia molto caso, ma per poter mantenere il necessario livello di qualità delle strutture che compongono il complesso logistico di un aeroporto di medie dimensioni, sono necessari migliaia di lavoratori. Ed è naturale, pertanto, che tali realtà siano costantemente alla ricerca di personale.

Si consideri inoltre che ciò che noi vediamo, come semplici viaggiatori, è solo una piccolissima parte di ciò che fa il personale coinvolto nelle attività aeroportuali. Oltre ai servizi per i passeggeri, c’è veramente un mondo di lavori “nascosti”, alcuni anche banali, altri decisamente più sofisticati.

Ad esempio, tra le mansioni più complesse di cui necessitano gli aeroporti vi sono sicuramente quelle di tipo tecnico ed ingegneristico, i cui detentori operano dietro le quinte: nella pianificazione logistica, nella gestione delle infrastrutture, nella progettazione degli impianti, nella manutenzione e nella prevenzione.

Quale aeroporto è alla ricerca di lavoratori?

Ma quale è l’aeroporto italiano che, in questo momento, è alla ricerca di lavoratori anche non qualificati? In realtà, a ben vedere, gli scali aeroportuali coinvolti nella ricerca di personale sono due. Stiamo infatti parlando dei due hub romani di Fiumicino e di Ciampino.

Entrambi gli aeroporti della capitale sono infatti gestiti da un’unica società, Aeroporti di Roma SpA: è tale azienda che, propriamente, sta effettuando la ricerca di personale lavorativo. Aeroporti di Roma, nata nel 1962, è una società posseduta al 99,39% da Mundys SpA, società di servizi italiana a sua volta partecipata e controllata dalla famiglia Benetton e dal fondo finanziario internazionale Blackstone.

Quali lavoratori vengono ricercati?

Le posizioni aperte, in questo momento, presso Aeroporti di Roma, riguardano 22 posti di lavoro. Molti dei contratti proposti per le figure ricercate sono a tempo indeterminato, ma la ricerca per tali posizioni riguarda un solo ruolo vacante e, per di più, qualificato (geometri, periti meccanici, ingegneri).

Vi è però una interessante possibilità per chi possiede esclusivamente la licenza della scuola secondaria inferiore, ovvero la licenza media. Per tutti costoro è aperta la selezione come lavoratore addetto alle pulizie, posizione per la quale è previsto un contratto part time a tempo determinato di 20 ore settimanali con turni 24 ore su 24.