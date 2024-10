Pos, non avvicinare mai la carta se vedi questa cosa: conto prosciugato in un secondo

Attenzione a quanto utilizzi il POS, se vedi questo lascia stare perchè rischi che ti venga prosciugato il conto totalmente.

Nostro caro cittadino purtroppo te lo dobbiamo dire che questa tua abitudine ad utilizzare quelli che sono i pagamenti elettronici potrebbero renderti vulnerabile a buona parte delle truffe che vengono documentate dalle forze dell’ordine periodicamente.

Purtroppo lo stesso sviluppo tecnologico che ci dovrebbe in qualche modo aiutare nella vita quotidiana di tutti i giorni può veramente complicarci la vita.

Ci consigliano di utilizzare i pagamenti elettronici, che sono importanti per riuscire a tracciare quelli che sono i pagamenti e quindi dare anche maggiore protezione ai consumatori, ma allo stesso tempo viene raccontato di continue truffe a riguardo.

I moderni Pos sembrano essere molto più pericolosi di quello che si possa pensare. Proprio per questo motivo di recente è partita l’allerta a riguardo, che chiede di prestare attenzione agli apparecchi che vengono utilizzati per i pagamento, ecco cosa sapere a riguardo.

La comodità di pagare in maniera digitale

Le nostre nonne ci direbbero di non fidarsi dei pagamenti elettronici, che non si riesce mai a capire quanto di spende, che questa modalità influisce negativamente su quelle che sono le nostre finanze. Nonostante ciò occorre sottolineare come questa tipologia di pagamenti sono effettivamente molto comodi, estremamente veloci, insomma, perfetti per i cittadini sempre di corsa. Purtroppo però ogni medaglia ha un suo rovescio e spesso capita che anche questi pagamenti che sembrano essere perfetti per i cittadini italiani, possono nascondere alcune insidie.

Purtroppo coloro che decidono di perpetuare una truffa nei confronti dei cittadini, sono molto più ingegnosi di quello che si possa credere. Questo vuol dire che per il contribuente basta una sola disattenzione per finire con il conto completamente svuotato.

Una truffa ben ideata

Quella di cui stiamo parlando è data definita con il nome di skamming e risulta essere una truffa veramente ben ideata. L’allerta sarebbe arrivata dall’America, dove all’interno di un supermercato, al momento del pagamento è stato notato qualcosa di veramente assurdo. Il Pos sembrava avere i tasti particolarmente duri, quello che si è scoperto è che sulla superficie era stata applicata una tastiera un’apparecchiatura che sarebbe stata in grado di copiare quelli che sono i pin delle carte inserite nel Pos.

Un trucchetto che sarebbe stato in grado di truffare numerosi cittadini. Ovviamente questa modalità è stata denunciata in America, ma l’allerta è scattata già anche in Italia, attenzione.