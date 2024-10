Giorgia Meloni, che titolo di studi ha davvero: altro che laurea

Curiosità sulla nostra premier, ecco quale sarebbe il titolo di studio di Giorgia Meloni, la verità sulla donna più importante d’Italia.

Giorgia Meloni è stata la donna che ha già segnato la storia dell’Italia intera. Lo ha fatto dal momento in cui si è candidata ed è stata eletta come prima premier donna della nostra nazione.

In fondo, nel momento delle elezioni in cui Giorgia Meloni si è candidata, da una parte c’era chi sperava che venisse eletta per dare maggiore potere alle donne, dall’altra c’era chi, invece, credeva fermamente che non sarebbe mai stata eletta.

Invece eccola affrontare la sua magistratura con una certa disinvoltura, come se, in fondo, sia nata per fare la premier. Ovviamente la sua posizione di potere ha mosso non poche critiche nei suoi confronti, ma di sicuro non poteva essere altrimenti.

Adesso che è una delle donne più influenti sul panorama storico italiano, non sono poche le curiosità nei suoi confronti.

Una donna che ha segnato la vera svolta in Italia

Che sia amata o odiata, quello che è certo è che Giorgia Meloni è la donna che ha segnato la svolta nella storia italiana, questo anche grazie al suo essere la prima donna che è salita al Governo, nella posizione di maggiore importanza. Ad oggi sappiamo tanto di lei, mesi fa le cronache rosa si sono riempite anche della fine del rapporto con il suo compagno, noto giornalista. Ma quello che adesso ci si chiede è quale sia il suo titolo di studio.

Probabilmente si tratta di una domanda più ad ampio spettro, quello che si vuole capire è se, effettivamente, c’è o meno un titolo di studio giusto per chi vuole diventare il Capo del Governo Italiano.

Gli studi e la qualifica della nostra premier

Lei l’esempio di come l’esperienza si faccia sul campo. Di recente sul web sono state avanzate delle ipotesi per quello che riguarda il titolo di studio della Premier. Dagospia ha riportato una lettera che sembra mettere in dubbio le conoscenze linguistiche della Meloni. Sembra che si sia diplomata con maturità linguistica e che fosse anche un’alunna veramente meritevole. Niente istituto tecnico, ma un vero liceo a cui però, non è seguita una laurea.

Lei stesse, come riportato da trend-online.com che non ha potuto laurearsi, si manteneva da sola, studiava e faceva già politica, una carriera universitaria proprio non sarebbe stata possibile.