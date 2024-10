Cerchiamo personale: Poste Italiane lo grida a gran voce | Contratto a tempo indeterminato e serve solo questo requisito

Poste Italiane va alla ricerca di nuovo personale, il contratto è a tempo indeterminato, ma per firmarlo occorre avere questo requisito.

Nuove possibilità di assunzione in questo 2024 per moltissimi italiani. I contratti proposti sono a tempo indeterminato e permetteranno a Poste Italiane di soddisfare il loro bisogno di personale da implementare nelle sedi italiane.

Non è la prima volta che quest’anno, Poste Italiane ha indetto una selezione del personale per migliorare il livello dei servizi che viene offerto a tutti i cittadini.

Ad ognuno di noi capita, di tanto in tanto, di doversi confrontare con le Poste e dover affrontare ore e ore di fila, ma se questo si potrebbe evitare, in maniera molto semplice, riuscendo anche ad incrementare i posti di lavoro sul territorio nazionale?

Questo è quello che si potrà ottenere grazie al concorso Poste Italiane, ecco allora tutte le caratteristiche della selezione.

Nuovi contratti di lavoro previsti in Poste Italiane

Le selezioni si chiuderanno a breve e quindi se si ha intenzione di prendere parte alla selezione è importante agire velocemente per poter ottenere un contratto a tempo indeterminato. Le sedi di lavoro sono presenti in alcune delle città più importanti d’Italia tra cui, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Trento, Venezia e anche Torino. Per questa volta il titolo di studi che si richiede è la laurea e anche il diploma a seconda della posizione che si andrà poi a ricoprire.

Si consiglia di cogliere al volo questa opportunità considerando che potrebbe essere l’ultima per il 2024, poi occorrerà attendere le nuove selezioni per il 2025. In questo caso l’offerta per il contratto sembra essere veramente vantaggiosa per chiunque voglia avanzare la propria candidatura.

I tempi per prendere parte alla selezione sono stretti

Poste Italiane quindi, cerca laureati in ingegneria edile-architettura, ingegneria elettronica ed elettrotecnica, ingegneria gestionale, industriale e anche meccanica. Per loro sono riservati lavori edili per i nuovi impianti in cui si provvederà all’inserimento di nuova forza lavoro in maniera piuttosto veloce.

Ma Poste cerca anche diplomati a cui riservare contratti a tempo indeterminato all’interno degli uffici nelle varie filiali. Il termine ultimo per l’invio della selezione è il 30 luglio. per provvedere alla candidatura sarà possibile accedere al sito ufficiale Poste Italiane e cliccando su “lavora con noi”.