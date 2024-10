Acqua, la migliore in bottiglia sembra essere proprio questa: è praticamente introvabile in tanti supermercati italiani

Scopriamo quale acqua confezionata viene considerata tra le migliori del mondo, grazie ad un rapporto di Altroconsumo.

Nonostante nel nostro paese l’acqua corrente nelle abitazioni sia del tutto potabile, la maggioranza degli italiani preferisce comunque consumare l’acqua in bottiglie, acquistandola in confezioni da sei nei supermercati.

Solamente il 29,3% dei nostri connazionali, infatti, beve l’acqua direttamente dal rubinetto di casa. Un dato che fa dell’Italia il principale consumatore europeo di acqua in bottiglie e il secondo nel mondo, superato solo dal lontano Messico. Con una sostanziale differenza, però: nel paese latino l’acqua corrente è, di fatto, non salubre, mentre da noi essa è addirittura tra le migliori di tutto il continente.

Ciononostante, quasi tutti ci ostiniamo ad acquistare l’acqua confezionata, consumandone circa 250 litri l’anno ciascuno. Un tale consumo di massa ha portato Altroconsumo, nota associazione di consumatori, a stilare una vera e propria classifica delle migliori acque in bottiglie d’Italia, considerando il loro rapporto qualità/prezzo.

Più in dettaglio, l’indagine ha preso in considerazione 38 campioni di diverse acque naturali, verificando se in esse vi fosse o meno presenza di metalli e contaminanti, valutando il materiale utilizzato per il confezionamento, la qualità e quantità delle informazioni presenti in etichetta e il prezzo al consumo.

L’inchiesta sulle acque in bottiglie

Secondo Altroconsumo le nostre acque confezionate godono sostanzialmente di un’ottima salute. In tutti i campioni testati non sono state trovate tracce apprezzabili – e pertanto dannose per la salute – né di metalli né di contaminanti.

Un discorso un po’ diverso va fatto invece in relazione all’imbottigliamento: da criticarsi ad esempio – secondo gli esperti – l’utilizzo del vetro, a causa delle complessità del riciclo di tale materiale. Il Pet è invece da preferirsi, ma è utilizzato solo nel 20% circa dei campioni.

La migliore acqua d’Italia

Ma veniamo dunque alla classifica. Tra le migliori dieci acque naturali d’Italia spiccano senz’altro, per il modestissimo prezzo al litro – pari a soli 0,09 € – l’Alpe Guizza Caudana e la Gran Guizza Valle Reale, valutate rispettivamente di ottima e buona qualità.

Sul podio, invece, troviamo un’acqua piuttosto cara, 0,39 € al litro, ma considerata addirittura, nel 2019, la migliore del mondo dal prestigioso Berkeley Springs International Water Tasting. Peccato però che risulti un po’ difficile poterla acquistare da parte di moltissimi italiani, perché trattasi di un prodotto sardo, scarsissimamente diffuso lungo la penisola. Stiamo parlando della Smeraldina Monti di Deu, la cui sorgente si trova in Gallura, nei pressi di Tempio Pausania.