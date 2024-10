Stipendio, questo è il momento giusto per chiedere l’aumento: il datore di lavoro non può proprio dirti di no

Finalmente hai la possibilità di chiedere l’aumento dello stipendio, il capo questa volta non ti può proprio dire di no.

Ammettiamolo un aumento di stipendio sicuramente è una delle migliori notizie che possa arrivare ad ognuno di noi. Considerando i tempi piuttosto difficili a livello economico, riuscire ad avere qualche banconota in più da spendere non sarebbe niente male. Quindi eccoci qua a parlare proprio della possibilità di richiedere quell’aumento a cui si aspira da diverso tempo.

Spesso si crede che l’aumento di stipendio non sia solo un’esigenza, ma piuttosto la possibilità di avere lo stipendio che sia quello giusto per riuscire a dare la giusta ricompensa al lavoro che viene svolto.

Ovviamente la crisi economica la sentono tanto i lavoratori quanto quelli che sono i titolari dell’azienda. Questo si traduce nel bisogno, per chi assume, di evitare aumenti di stipendio, cercare di attenersi a quello che potremmo definire come “il minimo sindacale”, ma è la giusta ricompensa per il proprio impegno.

Se senti che è arrivato il momento di chiedere questo agognato aumento, allora occorre imparare che c’è un momento giusto per procedere con la tua richiesta. Cogliere i segnali si rivela veramente importante.

A chi chiedere l’aumento di stipendio

Iniziamo innanzitutto cercando di comprendere quale sia la persona giusta a cui chiedere un aumento di stipendio, sia esso cospicuo o minimo. Non tutte le aziende offrono la possibilità di parlare direttamente con colui che è il proprietario o l’azionista di maggioranza, quindi occorre individuare quella che potremmo definire come, la persona giusta.

Ovviamente si tratta di quella che è più vicina al lavoro che viene svolto in maniera costante tutti i giorni. Quindi la persona a cui avanzare la richiesta è o il capo, ovvero colui o colei che si occupa della gestione del personale. Insomma la persona che meglio potrebbe rispondere a questa esigenza.

Quando è il momento giusto di chiedere un aumento

Preso il coraggio a 2 mani, ecco allora che è il momento di andare a richiedere l’aumento che si ha il bisogno o semplicemente il desiderio di avere. Uno dei momenti perfetti potrebbe essere il colloquio annuale, sempre che l’azienda ne preveda una. Quello è, in fondo, un momento pensato proprio per riuscire a confrontarsi e capire quali sono le esigenze di una parte e dell’altra, coinvolte nel contratto. Altro momento che potrebbe essere quello propizio, sempre che i conti dell’azienda non siano in rosso, è quello della stesura del budget annuale.

Infine, e questo forse è proprio il momento migliore, quello in cui viene affidato un nuovo incarico o si viene spostati in una nuova posizione. In questo specifico caso, allora è possibile che si possa ottenere un adeguamento del proprio compenso.