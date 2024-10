Bonifico bancario, solo in quest’orario puoi inviare e ricevere denaro: non c’è assolutamente alternativa

Bonifico bancario attento! Solo in questa determinata fascia oraria puoi sia inviare che ricevere del denaro. Tutto quel che c’è da sapere un merito.

L’argomento soldi, esattamente come lavoro e pensioni, è uno dei più caldi e scottanti. Diciamo pure che se ne parla dappertutto, dal bar sotto casa al supermercato, nonché sui Social. Diciamo che gli argomenti sono strettamente connessi tra di loro, dal momento che se manca il secondo, difficilmente ci sarà anche il primo.

Il terzo invece si lega indissolubilmente, talvolta per la sua poca presenza, comunque al primo aspetto. Insomma, alla fine il denaro fa sempre discutere, soprattutto se è troppo poco. Dunque, vederselo accreditare sul proprio conto corrente, sia esso bancario o postale, è sempre qualche cosa di positivo. E lo è sia se si tratta di uno stipendio che del compenso relativo ad un lavoro svolto per un cliente, se siamo liberi professionisti.

Chiaro che, a quel punto, dovremo avergli inviato una relativa fattura. Ricordiamoci infatti che tutto il denaro, al di là della sua somma in sé e per sé, che riceviamo sul nostro conto, è sempre tracciabile dall’Agenzia Delle Entrate. Pertanto è opportuno in ogni caso giustificare per che cosa ci arrivi, tramite la causale.

Ergo, quest’ultima deve essere sempre compilata con cura, pure se il bonifico arriva online. Dunque, se si tratta di un regalo da parte di un parente, magari in occasione del Natale, va ben segnalato. La stessa cosa dobbiamo dire se si tratta di un prestito, dove sarebbe meglio sperò stipulare una lettera privata al riguardo, al fine di tutelarsi da entrambe le parti.

Bonifico bancario, tutto quel che c’è da sapere

In ogni caso, anche se noi stessi inviamo del denaro, dobbiamo comportarci nello stesso identico modo. Altro aspetto da considerare, sono le somme ricevute e inviate, specialmente se sono sempre particolarmente alte e il nostro tetto medio sul nostro conto non è mai un granché. Qui potrebbero nascere delle perplessità da parte del Fisco, che potrebbe volerci vedere maggiormente chiaro.

Ed è per tale motivo che, se dovessimo ricevere molto denaro, è opportuno contattare il nostro referente in banca o in posta, a seconda di dove abbiamo aperto il conto. Al di là di ciò, esiste un orario preciso in cui si può sia ricevere che inviare denaro senza troppi problemi. No, non c’è alcuna alterativa, ergo, è meglio informarsi maggiormente su questo aspetto, per non restare con un pugno di mosche in mano.

Le fasce orarie da rispettare

Cominciamo con il dire che in realtà un bonifico online lo possiamo effettuare quando e dove vogliamo, chiaramente se il servizio è attivo e funzionante. Diverso invece è il discorso relativo agli accrediti, che solitamente avvengono tra le 9.00 e le 14.00, dal lunedì al venerdì. Nulla da fare dunque per il finesettimana, per i giorni festivi e in altri orari.

Tuttavia, può capitare che alcuni vengano accreditati qualche ora dopo rispetto alla fascia oraria segnalata. In ogni caso, solitamente non superano mai le 16.00, massimo 16.30, quando la banca chiude al pubblico. Impossibile che venga accreditato il bonifico in tarda serata o in piena notte. Se invece si decide di annullarlo, sappiate che abbiamo a disposizione solo un’ora e mezza e non di più.