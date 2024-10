Test per perfetti guidatori, solo 2 italiani su 10 conosce la risposta corretta: chi passa per primo all’incrocio

Test adatto solo a chi si considera un perfetto guidatore. Chi passa per primo all’incrocio?

Mettersi alla prova non è per nulla facile, soprattutto ora che la situazione nel nostro Paese non è delle migliori sotto ogni punto di vista. Il fatto è che, per cercare di rimanere in piedi, dobbiamo per forza di cose impegnarci in tale direzione e farlo nella maniera più saggia possibile.

Tuttavia c’è anche da dire che molte persone, proprio per indole caratteriale, amano costantemente mettersi in gioco, sul lavoro e nella vita privata. Hanno carattere, grinta e determinazione e, nonostante le numerose porte in faccia prese, non si arrendono mai. Tuttavia, a volte, il coraggio e la voglia di fare non bastano per risultare vincenti.

Ci vuole parecchia esperienza, ingente talento e, perché no, un pizzico di fortuna, che non guasta mai. Inoltre, a priori, per riuscire a portare a termine un progetto, è bene non perdere mai la concentrazione. Ciò è d’uopo ricordarcelo anche quando siamo alla guida della nostra auto o di qualsiasi altro veicolo.

Non siamo i padroni della strada e, per la nostra incolumità nonché altrui non facciamoci beffe del Codice della Strada, che dobbiamo conoscere come le nostre tasche. Fare i furbi non ci porterà da nessuna parte, ma solo il rischio di farci molto male o, peggio, di rischiare la vita. Dulcis in fundo potremmo ritrovarci a pagare pesantissime sanzioni, se non a vederci decurtare i punti dalla patente.

Test per un guidatore esperto, c’entra la precedenza

Quest’ultima non scordiamoci mai che può anche essere ritirata. Tutti questi errori li possono compiere sia se siamo novelli guidatori, che ben più esperti, vinti, nel secondo caso, dalla boria. Altra ragione che può indurci a sbagliare è la fretta. Di certo questo bel test ci aiuterà parecchio a rimetterci in riga.

La domanda, alla quale dovremo rispondere è la seguente, chi deve passare per primo all’incrocio? Abbiamo diverse opzioni, tra le quali scegliere, come possiamo notare, osservando con attenzione l’immagine di questo test, che troviamo disponibile su Motorzoom.it. Concentriamoci e diamo dunque il nostro responso.

L’esatto ordine di transito

In buona sostanza, dovremo, per dare la risposta corretta, conoscere perfettamente le regole della precedenza stradale. Tuttavia non è nulla di complicato e, pertanto, per azzeccare, dobbiamo solo andare di logica. Procediamo con la soluzione. Il primo veicolo che deve passare è il C, che non incrocia alcuna vettura e ha pertanto la destra libera.

Di parli passo, il mezzo L, dovrà dare la precedenza al mezzo A, che si ritrova ora a sua volta con la destra libera. Transitato il mezzo L, toccherà a quello segnato con la lettera R e, infine, ad avere via libera sarà il mezzo E. Tuttavia non prendetevela se non siete riusciti a risolvere in modo brillante questo test, dato che pare che, ad oggi, solo 2 persone su 10, sono risultate vincenti.