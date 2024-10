Elettrodomestico prosciuga soldi, lasciarlo attaccato alla presa è un errore da pivelli: ogni mese ti fa arrivare il doppio in bolletta

C’è un elettrodomestico che, dati alla mano, si rivela un autentico serial killer per le bollette. Di quale si tratta?

Attento a quel che fai, altrimenti saranno guai. Rime e lazzi a parte, è assolutamente vero che, oggi più che mai, dobbiamo prestare la massima attenzione a tutto ciò che facciamo, soprattutto se parliamo di consumi. Non per nulla compiamo, il più delle volte, grossolani errori, che poi ci costano decisamente molto cari.

Lo possiamo constatare in maniera assai nitida nelle cifre da dover pagare nelle bollette a fine mese. Una delle più care in assoluto è quella relativa all’energia elettrica e ora, complice l’accensione dei riscaldamenti in molte zone del nostro Paese, lo sarà ancora di più. C’è davvero da mettersi le mani nei capelli.

Invece che abbandonarci alla disperazione, che non porta a nulla, sarebbe più opportuno correggere gli sbagli, che spesso compiamo nella nostra dimora. Oltre a ciò, dobbiamo conoscere esattamente i costi che dobbiamo sostenere, anche a seconda del contratto che abbiamo firmato con la società erogatrice del servizio.

In base a ciò, al di là della suddivisione in fasce orarie e che riguardano anche i giorni festivi, stipulato dall’ARERA, può essere che, proprio per via del nostro piano, possiamo pure puntare su diversi progetti in tale direzione. In linea generale però, dobbiamo constatare che per lo più sono degli elettrodomestici che abbiamo comperato noi stessi e che usiamo pressoché quotidianamente quando siamo a casa, a determinare parecchi consumi non preventivati.

Energia elettrica, occhio all’elettrodomestico killer

Il primo pensiero che ci verrà in mente a tal proposito è che, con molta probabilità quello più esoso è presente nella nostra cucina. Parliamo del frigo, visto che deve necessariamente restare acceso fin da quando lo installiamo per conservare il cibo. Pure il forno consuma tantissimo.

E lo fa soprattutto se non possediamo l’astuzia di optare alla modalità di cottura ventilata, che utilizza una sola resistenza. Pure la lavastoviglie rappresenta una Spada da Damocle, come anche la sorella lavatrice, nonché l’asciugatrice. In ogni caso pare che sia, dati alla mano, quello killer per la nostra bolletta uno in particolare.

La caccia alle streghe è finita

In realtà non si tratta soltanto di uno soltanto e qui inizierete a spaventarvi. Diciamo che potremo parlare di una categoria. Si tratta di quelli che lasciamo per ore intere nella modalità standby. Quelli più ricorrenti sono il televisore e il computer. Li lasciamo così con la scusa che tanto li riutilizzeremo a strettissimo giro, quando invece, nella maggior parte dei casi, non sarà affatto così.

Non dimentichiamoci pure di staccare dalla presa di corrente tutti quei piccoli elettrodomestici in cucina che non stiamo utilizzando, nonché la varie stufette, che sono presenti in bagno. Infine evitiamo di lasciare letteralmente incollato, come se fosse una seconda pelle, lo spinotto di ricarica del cellulare alla presa di corrente. Ciò ci costerà carissimo in bolletta.