Certificati di malattia, cambia tutto per i lavoratori: l’Inps ha dato la notizia improvvisa | Ora dovrai fare così

L’INPS lancia le novità assolute per quello che riguarda i certificati di malattia. Una notizia che in pochi conoscevano e che cambierà veramente tutto.

Per l‘INPS è il momento di procedere con delle importanti modifiche che interesseranno tutti i cittadini. Particolare attenzione nei confronti di quelli che sono i permessi per malattia di cui i dipendenti possono beneficiare.

A determinare la possibilità di accedere ai permessi per malattia sono i contratti di lavoro che vengono firmati dai dipendenti. In linea di massima la legge offre la possibilità di assentarsi dal lavoro nel caso in cui il proprio stato di salute non permetta di svolgere il proprio lavoro.

In questi giorni di permesso il dipendente ha diritto a ricevere comunque il pagamento della paga giornaliera.

Nel periodo di assenza da parte del dipendente è possibile che questo debba subite la visita fiscale, ma ecco in merito cosa sta cambiando.

Gestire la malattia dovrebbe essere molto più semplice

Affinchè ci si possa assentare dal lavoro senza rischiare di perdere il proprio lavoro, occorre recarsi presso il proprio medico curante e procedere inviando il certificato medico al datore di lavoro. Un processo questo che, permette al dipendente di continuare a percepire il proprio stipendio anche nel caso in cui abbia chiesto di assentarsi dal lavoro. Il problema sembrerebbe sorgere nel caso in cui si abbia il bisogno di rinnovare il periodo di malattia.

Un processo spesso lungo e laborioso che rischia di rallentare tutto. Un’app che noi conosciamo già molto bene, ci sarà utile per riuscire a gestire i permessi per malattia. Si tratta di una possibilità che si può utilizzare grazie alla continua implementazione della tecnologia e della digitalizzazione dei processi, anche quelli più banali, come il permesso per malattia.

Tutto sta cambiando piuttosto velocemente

Quello che si sta verificando è un cambiamento piuttosto repentino a cui i lavoratori si dovranno abituare. I certificati di malattia potranno essere gestiti tramite l’applicazione IO, ovvero la INPSMobile a cui tutti siamo ormai abituati da molto tempo. Proprio grazie all’app si potrà comunicare di essere affetti da malattia e di avere bisogno di alcuni giorni di permesso. Inoltre, sempre nell’app si potrà ricevere la notifica per eventuali visite mediche fiscali a cui il lavoratore è risultato assente.

In questo modo non si avrà più bisogno di procedere con la richiesta presso il proprio medico, sopportando lunghe file, si potrà gestire tutto in maniera abbastanza semplice nell’apposita sezione sull’app indicata.