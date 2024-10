Inps, l’aumento ora è davvero tangibile: quanto ti arriva di pensione a Novembre | Ci sono dentro anche gli arretrati

Ottime sorprese per i pensionati nel mese di Novembre, finalmente l’aumento diventa molto interessante e si possono avere anche gli arretrati.

Un aumento delle pensioni è ciò che ci si aspetta e che si chiede da diverso tempo ormai. Fino ad oggi però, i cittadini che da anni sostengono di non farcela a sostenere le proprie spese e colmare i propri bisogni con l’assegno pensionistico, si sono dovuti accontentare di aumenti veramente minimi.

Ma la realtà ci dice che in Italia alcuni assegni pensionistici sono veramente molto bassi e non sempre sufficienti ad affrontare tutte le spese che anche un semplice pensionato ha quotidianamente.

Una lunga attesa quella nei confronti di un sostanzioso aumento, che finalmente potrebbe premiare buona parte della popolazione che ha avuto la pazienza di aspettare fino ad ora. Nel mese di novembre sarebbe previsto un lauto aumento degli assegni pensionistici. Probabilmente in pochi avranno anche gli arretrati.

Ecco coloro che vedranno il loro assegno aumentare già da prossimo mese.

In aumento le pensioni italiane

Anche quest’anno ci si aspetta che ci sia un rimaneggiamento delle pensioni italiane. I loro importi potrebbero finalmente salire, proprio come in molti aspettano da molto tempo. Fino ad oggi, gli unici adeguamenti che si erano avuti sono stati quelli per ciò che riguarda la riforma Fornero. Essa negli ultimi anni, per evitare di influire eccessivamente sui conti italiani, non è stata applicata nel pieno delle sue indicazioni, limitando il rimaneggiamento degli importi.

Ma dopo una lunga attesa, saranno moltissimi coloro che avranno finalmente accesso all’aumento degli importi. Una sorpresa che proprio adesso, sul finire del 2024, probabilmente in pochi si aspettavano. Eppure tra pochi giorni vale la pena controllare il cedolino pensionistico, una sorpresa sembra essere proprio dietro l’angolo.

Ecco chi riceverà l’aumento e per quale motivo

Particolare attenzione sarebbe stata riposta nei confronti delle pensioni minime di coloro che hanno compiuto 75 anni. Coloro che rientrano in questa fascia dieta avranno diritto a un aumento del 2,7%, ovvero di circa 16 euro al mese per provvedere all’adempimento. Quindi per coloro che ne avranno diritto, l’assegno minimo pensionistico salirà a 614,77 euro.

A questo punto ci si chiede se si avrà anche accesso ad eventuali arretrati per quello che riguarda la rivalutazione degli assegni. Insieme all’assegno di novembre si riceveranno anche gli arretrati. Ovviamente, pur avendo maturato i requisiti di età, non gioveranno dell’aumento, coloro che hanno già avuto la rivalutazione in precedenza.