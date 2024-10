Il governo Meloni ha pensato anche a loro: chi ha quest’età può richiedere il ricco bonus | Una mano santa per tanti italiani

Ecco un bonus in cui in moltissimi speravano, finalmente il governo Meloni ha deciso di stanziare le misure finanziarie adeguate al sostegno della misura.

Ancora un nuovo bonus che lo Stato italiano ha messo a puntino per tutti i suoi cittadini. Nel corso degli anni le famiglie hanno imparato cosa sono i bonus, andare a cercare i requisiti e i tempi per avanzare le domande. Nel momento in cui si sta lavorando per la nuova Legge di Bilancio, che, come sappiamo andrà a decidere quelle che sono le sorti economiche e fiscali del nostro paese.

Un’economia in bilico che ha bisogno di programmi ben precisi per evitare di peggiorare maggiormente le finanze. Questo è il motivo per cui ogni anno alcuni bonus subiscono delle modifiche, alcuni vengono addirittura eliminati ed altri invece aggiunti.

Ma questo 2024 ancora non ha esaurito i suoi fuochi d’artificio e ci sarebbe un altro aiuto economico per cui inviare domanda e ricevere il denaro in poco tempo. Confermato lo scorso dicembre, ancora non è chiaro se verrà o meno rinnovato.

Scopriamo quindi, quelli che sono i requisiti e come inviare la domanda.

Il bonus a cui possono accedere buona parte dei cittadini

Come succede per tutti i bonus e gli ammortizzatori sociali che lo stato italiano mette a disposizione dei suoi cittadini, anche questa volta occorre essere in possesso di specifici requisiti. Questa volta sarà buona parte della popolazione ad avervi accesso e ad avere la possibilità di utilizzare il denaro per sostenere spese che si rivelano indispensabili.

Il bonus in questione sarebbe quello che spetta ai proprietari di animali domestici, che potranno avere un aiuto economico in grado di aiutarli a sostenere le spese veterinarie ed eventuali altri conti che si devono affrontare per la cura e il benessere del proprio amico a 4 zampe. Chi convive con un animale domestico sa bene quanto prendersene cura possa essere costoso, ma un bonus viene in soccorso di tutti. Ma possedere un animale domestico non è certo, l’unico requisito a cui si deve rispondere.

I requisiti e tutti i dettagli

Quindi per avere accesso al bonus animali domestici occorre essere in possesso di un animale, ma questo non è sufficiente. 750 mila sono gli euro che la Meloni ha deciso di stanziare per il triennio che va dal 2024 al 2026. Un contributo pensato per contrastare l’abbandono e il randagismo. Con l’importo che viene concesso è possibile procedere con il pagamento delle visite veterinarie, le vaccinazioni, sterilizzazioni e interventi chirurgici. Inoltre è possibile procedere con la richiesta per l’acquisto di medicine purché si affronti una spesa minima di 129,11 euro.

L’importo massimo a cui è possibile avere accesso annualmente è di 550 euro. I requisiti, oltre al possesso di un animale domestico sono, avere almeno 65 anni, avere un reddito ISEE annuo non superiore ai 16.215 euro, essere residenti in Italia, avere le ricevute o le fatture delle spese che sono state effettuate. Restano fuori dalla possibilità di chiedere i bonus, i rettili, anfibi e invertebrati. Per poter ottenere il rimborso è sufficiente indicare e documentare le spese sostenute in sede di dichiarazione dei redditi.