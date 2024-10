Formaggio, non conservarlo mai più nel cellophane e nell’alluminio: in frigo va messo così e dura il doppio del tempo

Mai più conservare i formaggi nel cellophane o nell’alluminio. Esiste una corretta conservazione in frigo.

I formaggi sono certamente un alimento molto variegato e gustoso. Ed è per tale motivo che difficilmente possiamo farne a meno. E così, quando andiamo a fare la spesa al supermercato, ci soffermiamo a lungo nel reparto apposito, per scegliere quelli più adatti a noi, alle nostre esigenze e ai nostri gusti.

Possiamo comperarli già belli che confezionati, oppure chiedere all’addetto di tagliarcene la fetta di quello che desideriamo. Questi ultimi sono magnifici da soli, specie se uniti a un tagliare di salumi misti. Se particolarmente abbondanti possono costituire appunto un piatto unico, reso speciale da pane croccante o da gnocco fritto, anche con marmellate gourmet di accompagnamento.

Coi formaggi poi possiamo realizzare dei cremosi e accattivanti risotti, oltre che un delizioso sugo per la pastasciutta. Inoltre possiamo rendere ancora più buone focacce, tartine, bruschette e pizze caserecce. Certe tipologie poi sono strepitose pure alla piastra o aggiunti alla polenta, che al Nord Italia non manca mai.

Al di là di come volgiamo impiegare il nostro formaggio, dobbiamo però sempre fare caso a come lo conserviamo, una volta che lo abbiamo comperato e portato poi a casa, Difatti, sovente notiamo, con una nota di tristezze, che, già a stretto giro, esso non sia più tanto in forma. Ovvio che la cosa peggiore è che poi dovremo gettarlo via anzitempo.

Formaggio, esiste un metodo corretto per preservarlo

La colpa di tutto ciò è quasi sempre da addurre, nella maniera sbagliata in cui noi stessi lo abbiamo conservato nel nostro frigo. Tuttavia, la primissima cosa da verificare è se l’elettrodomestico in questione sia perfettamente pulito e igienizzato. Oltre a ciò, controlliamo se si chiude bene e, soprattutto, evitiamo di aprirlo cento volte, oltre che di lasciare spalancata l’anta.

Tutto ciò non è un toccasana per la salute dei nostri formaggi, e non solo. Altro aspetto da tenere in considerazione è di non conservarli più nel cellophane e nella carta alluminio. Infatti è proprio per tale errore che codesto cibo rischia concretamente di andare a male di lì a poco. Dunque come possiamo correre ai ripari?

La soluzione per conservarlo come si deve

Cominciamo con il dire che va comunque conservato all’interno del frigo ma che, per preservare la sua proverbiale freschezza, dobbiamo in primis rimuovere l’involucro nel quale lo abbiamo trovato al momento dell’acquisto. Se poi il formaggio risulterà bagnato, asciughiamolo con dei fogli di carta assorbente da cucina.

Fatto ciò, avvolgiamolo in una foglio di carta oleosa e certata. Va benissimo anche la classica carta da forno. Adesso sarà pronto per essere conservato in frigorifero. Abbiamo anche a portata di mano la possibile soluzione di conservare il nostro formaggio in sacchetti dotati di zip o di una chiusura ermetica molto solida, che troviamo in vendita in negozi specializzati per articoli della casa.