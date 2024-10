Bando Pubblico, basta solo il diploma per prendere 1600 euro al mese: scade a mezzanotte

È stato indetto il nuovo Bando Pubblico che mette sul piatto dell’offerta 1.600 euro al mese, ti basta solo il diploma.

Nuovo bando di concorso che apre le porte a tutti coloro che sono dotati di diploma e sono alla ricerca di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. I tempo per candidarsi sono ormai molto brevi e per questo occorre cogliere l’occasione al volo.

1600 euro è lo stipendio che viene previsto per coloro che verranno selezionati in seguito alle prove previste dal concorso, il cui bando offre tutte le indicazioni specifiche a riguardo.

Da diversi anni si parla della disoccupazione come una delle maggiori piaghe del nostro paese. I numeri parlano chiaro e ci dicono che la percentuale di coloro che non riescono a trovare un’occupazione è ancora molto alta e per questo motivo si auspica un intervento che sia abbastanza tempestivo.

Questo 2024 ha riservato moltissimi concorsi, che hanno dato spazio a molti disoccupati.

Nuovo Bando Pubblico per uno stipendio da 1600 euro al mese

Un nuovo Bando Pubblico che si va ad aggiungere a quelli che già si sono avuti negli scorsi mesi. I tempi per potersi registrare e sostenere le prove sono veramente ristretti ed intervenire velocemente si rivela veramente indispensabile per non farsi sfuggire l’occasione. Anche in questo caso, candidarsi è piuttosto semplice, proprio come consultare quelli che sono i requisiti richiesti per prendere parte alla selezione.

Il concorso che è stato indetto nei giorni scorsi è all’interno del Centro per l’Impiego. I posti che sono messi a disposizione di coloro che si candideranno sono 24, destinati a coloro che hanno conseguito almeno il diploma di scuola superiore. Ovviamente il possesso del diploma non è l’unico dei requisiti a cui rispondere, infatti occorre anche avere pieno godimento dei diritti civili e politici, totale assenza di condanne penali nei propri confronti, nessun licenziamento per motivi disciplinari, idoneità fisica e la maggiore età.

La scadenza del bando e come candidarsi

La scadenza per far pervenire la propria candidatura è quella di oggi 17 ottobre 2024, quindi si ha a disposizione pochissimo tempo. Il luogo di lavoro è in Provincia di Mantova, con il concorso indetto in esecuzione dell’intesa vigete tra regione Lombardia e il centro dell’impiego. Lo stipendio che si percepirà sarò molto elevato, ovvero intorno ai 1600 euro mensili.

Per leggere il bando completo e per candidarsi, ci si può collegare al portale InPA.