Termosifoni, prima di accenderli devi fare questa semplice operazione: Benedetta Rossi lo fa sempre a inizio stagione

Termosifoni, devi pulirli per bene, prima di accenderli. Segui il trucchetto della bravissima Benedetta Rossi.

Ci siamo, è praticamente giunto il momento per molte città e Regioni del nostro Paese, suddivise in determinate zone, l’ok per accendere i termosifoni nelle loro fasce. Presto arriverà anche per le altre. Qui nascono però nuove gatte da pelare, dal momento che il riscaldamento costituisce indubbiamente una spesa molto elevata sotto tantissimi punti di vista.

Non si parla solo della bolletta dell’energia elettrica, ma anche dell’acqua e del gas. Insomma non c’è da dormire sonni tranquilli la notte, sapendo che, a strettissimo giro, dovremo onorare anche questa spesa, tanto più che si tratta di una piuttosto lunga, dal momento che si protrae fino a primavera.

Se poi pratichiamo lo smart working, sempre più diffuso, è chiaro che non potremo mai più farne a meno. La stessa cosa possiamo dire se abbiamo in casa bambini piccoli o persone anziane, che escono molto poco. Tuttavia, prima di accendere i termosifoni, bisogna compiere un gesto che tantissimi non conoscono e non prendono in considerazione.

Parliamo della loro pulizia. Il consiglio è quello di eliminare con molta cura la polvere, depositatasi nel corso del tempo su di essi, non solo all’esterno, ma anche all’interno. Essa difatti può diventare un ricettacolo di microbi o batteri, che non sono il massimo per la nostra salute e per le nostre vie respiratorie. Inoltre possono anche creare pesanti allergie, soprattutto a livello cutaneo.

Termosifoni, in nostro aiuto arriva Benedetta Rossi

Accendendoli sporchi, l’aria percepita all’interno della nostra dimora, non è di certo salubre e, pure arieggiando spesso le stanze, non otterremo di certo grandi risultati. Oltre ad occuparci della loro grande pulizia, poco prima di accenderli, dovremmo, in realtà, come ci consiglia la brava Benedetta Rossi, occuparci anche quotidianamente della loro igienizzazione, visto che, proprio per via della loro trascuratezza, si può depositare o creare altra polvere.

Quest’ultima può chiaramente andare ad intaccare pure tappeti e tendaggi, oltre che coperte ed indumenti, se abbandonati in giro per l’abitazione. Tuttavia non è complicato riuscire a compiere tale pulizia e, tanto meno, dovremo spendere chissà quali soldini per comperare dei prodotti mirati. Il consiglio e le dritte della splendida food blogger.

Il procedimento per la pulizia

In buona sostanza, per pulire per l’appunto in maniera regolare i termosifoni, dopo aver avuto l’accortezza di aver spolverato al top la loro superficie, prepariamo una miscela a base di acqua tiepida e sapone di Marsiglia. Qui possiamo bagnaci una spugnetta pulita e possibilmente nuova, o magari utilizzare un panno morbido. Al di là dello strumento per il quale abbiamo optato, passiamolo con energia su tutto il termosifone.

Lasciamo agire la soluzione per qualche minuto e poi procediamo al risciacquo con una pezza asciutta e non abrasiva. Invece per un’azione più urta e una pulizia più profonda, versiamo in un litro di acqua, mezzo bicchiere di alcol, altrettanto di aceto e di detersivo per piatti. Proteggiamo il pavimento con un giornale e cospargiamo il termosifone con la miscela appena creata con un irroratore spray. Passiamo poi i punti più complessi con una spugna e, infine, risciacquiamo e asciughiamo con un panno.