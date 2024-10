Emanato il nuovo aiuto dallo Stato: ti spettano nuovi soldi in busta paga | Questo l’unico requisito

Puoi avere soldi in più in busta paga grazie al nuovo aiuto che lo Stato mette a disposizione del cittadino. Ecco come averlo.

L’economia in crisi fa in modo che moltissime famiglie italiane siano in attesa degli aiuti da parte dello Stato come se fosse una vera e propria manna dal cielo. Abbiamo imparato a convivere con quelli che sono i bonus e gli aiuti a vario titolo che lo Stato Italiano ha offerto a tutti i suoi cittadini.

Proprio in queste settimane si è iniziato a parlare della nuova Legge di Bilancio a cui il Governo sta lavorando. Proprio lei andrà ad indicare quelle che saranno le misure che lo Stato eliminerà e quelle che invece continuerà a rinnovare, stanziando nuovi fondi.

Uno dei bonus più attesi è proprio quello che di seguito andremo a vedere. La richiesta la si può inviare in maniera molto semplice e il requisito a cui si deve rispondere è solo uno. Un processo che porterà sulle buste paga di molti lavoratori un importi maggiore che sarà molto utile per affrontare le spese quotidiane.

Ecco cosa occorre sapere a riguardo e in che modo procedere con la domanda del sostegno.

Il Governo ha deciso di confermare il Bonus

Si tratta di uno dei bonus che è stato confermato anche per il 2025 e sono molti coloro che provvederanno alla richiesta nelle prossime settimane, se non lo hanno già fatto. Il simbolo di un Governo che ha deciso di difendere la famiglia in quanto istituzione su cui si basa il nostro Stato.

Il Bonus di cui si sta parlando è il Bonus Mamme Lavoratrice 2025 misura che è stata confermata dal Governo con la Legge di Bilancio e che va a supportare le donne che nonostante il loro essere mamme bon hanno rinunciato alla carriera. Si tratta di una misura che è stata introdotta dalla Legge n. 213/2023 per sostenere le mamme.

Cosa si può ottenere e il requisito da rispettare

Essere mamme non è l’unico requisito da rispettare, infatti occorre avere 3 o più figli per poter beneficiare di un abbattimento del 100% dei contributi previdenziali che diventano un importo che va a essere incluso all’interno della busta paga e dello stipendio netto recepito. Il limite massimo è si 250 euro al mese.

Per ottenere tale maggiorazione è indispensabile procedere con la comunicazione al proprio datore di lavoro con i codici fiscali dei figli. Attualmente il bonus è valido fino al 31 dicembre del 2026.