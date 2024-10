Condominio, in questi casi non sei più obbligato a pagare le spese: sei nel tuo pieno diritto | Lo dice la Legge

Non sei sempre obbligato a pagare le spese del condominio, ecco i casi in cui si ha diritto ad ottenere un esonero completo.

Vivere in un condominio non sempre è semplice. Eppure la propria casa dovrebbe essere il luogo in cui sentirsi pienamente al proprio agio e dimenticare le problematiche che durante le giornata affliggono ognuno di noi. Ma purtroppo dover condividere lo stesso palazzo con molte altre persone non è esattamente semplice come si possa credere.

Senza considerare che, vivere in un condominio vuol dire, sostanzialmente, veder crescere le spese mensili che si devono affrontare. Come se non bastasse il mutuo o l’affitto, ecco che si dovrà provvedere al pagamento delle spese condominiali.

Eppure ci sarebbe un preciso caso in cui si può godere dell’esenzione dalle spese condominiali. Ovviamente per poterne beneficiare è importante aver maturato alcuni requisiti specifici. Conoscere tali particolari si rivela di assoluta importanza per riuscire a far valere i propri diritti e anche risparmiare.

Insomma ecco i casi in cui non devi pagare le spese condominiali.

Cosa sapere sulle spese condominiali

Chi da sempre vive all’interno di un condominio probabilmente sa che le spese da sostenere sono alcune ordinarie e altre straordinarie. In entrambe i casi l’importo che si deve provvedere a pagare dipende dai millesimi dell’appartamento di cui si è proprietari, ovvero affittuari. Per quello che riguarda le spese ordinarie, esse consistono in una quota che può essere fissa o variabile, la quale va a finanziare la manutenzione dell’immobile, la pulizia e le utenze. Invece le spese straordinarie riguardano quelli che sono eventuali interventi di manutenzione o strutturali sull’immobile.

Quando uno degli inquilini non provvede al pagamento delle spese è possibile agire per riuscire ad ottenere l’importo prestabilito inviando una comunicazione specifica, senza cadere nell’istituto della prescrizione.

Quando non si ha più alcun dovere di pagare

Tanto per le spese ordinarie quanto per quelle straordinarie è importante sapere che passato un certo lasso di tempo non si ha più alcun dovere di procedere con il pagamento. Questo succede nel caso in cui siano trascorsi i termini massimi per richiedere di saldare il proprio debito e non si sia provveduto a interrompere il processo che ha portato all’estinzione delle somme dovute. Per quello che riguarda la prescrizione delle spese ordinarie il tempo è di 5 anni, per le straordinarie di 10. La prescrizione si può interrompere con raccomandata con avviso di ricevimento, decreto ingiuntivo o atto giudiziario.

Non si avrà più alcun obbligo di pagare nel caso in cui trascorri il periodo di prescrizione. Ma nel caso in cui si proceda con un provvedimento ingiuntivo si potrebbe rischiare, se non si provvede al pagamento, che vengano pignorati i propri beni.