Test d’intelligenza, in questa serie di numeri c’è l’intruso: solo una mente sopraffina ci riesce in pochissimo tempo

Ecco un interessante test d’intelligenza con una sequenza di numeri tra cui cercare quello diverso dagli altri. In pochi riescono a risolvere il grattacapo.

Vuoi scoprire se il tuo è un Quoziente intellettivo elevato o fin troppo basso? Per scoprirlo ti puoi sottoporre a una serie di test d’intelligenza che dovrebbero essere in grado di farti scoprire quanto sei veramente un cervellone. Il web è ricco di sunti a riguardo, numerosi i test d’intelligenza che ti permettono di metterti finalmente in gioco.

In questo caso quello che viene proposta è una sequenza di numeri, che a una prima occhiata sembrano essere tutti uguali, invece ce n’è uno diverso dagli altri e trovarlo sembra essere estremamente difficile per chi, non ha un elevata intelligenza.

I numeri, in realtà, sono il miglior modo per mettersi alla prova e per sfidare anche i propri amici, oltre che i limiti che tu stesso ti sei imposto. Il mondo dei puzzle con o numeri è veramente affascinante e sarebbe in grado di mettere alla prova veramente chiunque.

Un test che spiega perfettamente come, in effetti, il Quoziente Intellettivo si esprime in moltissimi modi differenti e osservare una sequenza di numeri è quello più affascinante in maniera assoluta.

L’importanza di tenere la mente in allenamento

Ci si sofferma sempre di più sul benessere del proprio corpo. Si seguono diete, si decide di iniziare ad allenarsi in maniera assidua e costante, perchè sappiamo bene quanto sia importante riuscire a tenere allenato il corpo, ma quanto curi la tua mente? Scommettiamo che te ne occupi molto meno di quello che dovresti, invece si rivela estremamente importante.

Tenere la propria mente allenata vuol dire, non solo riuscire a pensare al di fuori di quelle che sono le convenzioni, ma anche prevenire una serie di malattie degenerative. Quella che qui viene proposta è una sfida ce in pochi sono pronti ad affrontare.

Lo hai trovato il numero diverso?

Il gioco è proprio questo, riuscire a trovare quello che è il numero diverso all’interno di una sequenza di numeri tutti uguali. Sfide intellettuali come queste le puoi trovare sui libri, sulle riviste e anche sul web, dove, come saprai, sono moltissimi i testi di interesse che possono essere letti da chiunque.

In 19 secondi devi trovare il 6082, non farti distrarre dal tempo che scorre, puoi riuscire a trovare il numero in questo puzzle che mette alla prova sia la tua memoria che la tua concentrazione.