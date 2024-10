Il prestigioso Ministero apre le sue porte a nuovi dipendenti: erano anni che non succedeva | Contratto più unico che raro

Nuovo Concorso per il prestigiosissimo Ministero che da anni non apriva le sue porte ai nuovi dipendenti. Il momento che in molti aspettavano.

Ancora un’ottima occasione di lavoro per questo 2024 che molte opportunità ha riservato a tutti coloro che erano alla ricerca di un lavoro. I concorsi che sono stati indetti sono stati decine, anche grazie agli ingenti investimenti che ci sono stati per alcuni settori dell’economia per cui si aveva il bisogno di un’implementazione di nuovo personale.

A decidere il bisogno di nuove figure sembra sia stato il tournover dettato dal pensionamento dei dipendenti storici, insieme al bisogno di nuovi dipendenti che offrano forza lavoro fresca agli uffici.

I contratti firmati fino ad oggi sono, probabilmente, stati solo una parte delle assunzioni che sono state previste dai programmi approvati nei diversi settori. Per questi ultimi mesi del 2024 e per i primi del 2025 sono previste ulteriori assunzioni a tempo determinato e indeterminato.

Con questo concorso, atteso ormai da molti anni, ecco che si provvederà all’ingresso di un buon numero di nuovi dipendenti all’interno del ministero. Ecco una delle selezioni che da diverso tempo erano attese e che finalmente si concretizzano, cosa sapere a riguardo.

Il Ministero cerca nuovi dipendenti

Ad assumere adesso è il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale che ha indetto un nuovo bando di concorso per arrivare all’assunzione di 12 nuovi dirigenti a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato. 2 i profili per cui si sta procedendo alla selezione di nuovi individui da inserire all’interno del Ministero. 9 dirigenti per quello che riguarda l’Area amministrativa, contabile e consolare e 3 dirigenti per l’Area della promozione culturale.

Sarebbero previste delle riserve che verranno scelte, proprio come i nuovi assunti, in base a quelli che sono i requisiti di cui si è in possesso.

I requisiti e i tempi per presentare domanda

I requisiti richiesti per quello che riguarda l’assunzione da parte del Ministero sono indicati in maniera specifica all’interno del bando. Si richiede la cittadinanza italiana, la maggiore età, il godimento di diritti civili e politici, idoneità fisica, mancanza di condanne e processi a proprio carico e possesso di una laurea in materie economiche o giuridiche, oltre che ingenieristiche, biotecniche, matematiche o architettoniche, lingue e scienze umane.

La domanda deve essere compilata e inviata attraverso il portale InPA a cui accedere con identità digitale Spid o CIE. La scadenza per prendere parte al concorso è fissata per il 26 ottobre alle 23:59.