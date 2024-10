Caffè, i nutrizionisti sono tutti d’accordo: ogni giorno devi assumerne questa quantità | Né di più né di meno

Caffè, la giusta quantità da bere al giorno. Che cosa dicono gli esperti in merito.

Una buona tazzina di caffè, come in passato recitavano numerosissimi spot pubblicitari, rappresenta tutt’ora per moltissimi un autentico e irrinunciabile piacere. E lo è fin dalle prime ore del mattino, quando aprono gli occhi al suono della sveglia, che vorrebbero puntualmente spegnere per continuare a dormire.

Tutto ciò non è possibile, dato che devono andare a lavorare o a scuola. Il punto è che sarebbe opportuno bere questa bevanda in compagnia di cibo solido, per renderla più digeribile. In poche parole sarebbe bene inserirla nella prima colazione, che è un pasto da non saltare per partire alla grande e sentirci psicologicamente meglio.

Fatto sta che, nel corso della giornata, berremo un secondo caffè, che consumeremo in compagnia del capo o dei colleghi alla macchinetta o al bar vicino l’ufficio al fine di incontrare un cliente o per un semplice e veloce break. In pausa pranzo non potremo evitare di sorseggiarne un’altra, in autunno o inverno, non ne disdegneremo mai ulteriori nel corso del pomeriggio.

Fatto sta che tutto ciò non sia il massimo per il nostro organismo. Con il consumo di tale bevanda dovrebbe sempre andarci piano chi soffre di problemi gastrointestinali. Mai dovrebbe sorseggiarla eccessivamente bollente, ma nemmeno fredda e soprattutto non dimenticarsi di zuccherarla.

Caffè, meglio con o senza zucchero?

Chi cerca di dimagrire potrebbe non utilizzare lo zucchero ma dovrebbe comunque andarci piano. Infatti il suo gusto senza zucchero è molto amaro, specialmente se si opta per un’aroma arabica. Oggi esistono molti modi per sorseggiare il caffè, anche tramite cialde o capsule. Inoltre, possiamo anche decidere di macchiarlo con aggiunta di latte freddo o correggerlo con qualche liquore.

I più golosi amano anche unirci una spruzzata di panna, specialmente a merenda. A quel punto anche un po’ di cacao in polvere sarebbe d’uopo. In ogni caso gli esperti ci raccomandano di andarci piano col consumo di caffè, per motivi strettamente legati alla salute. E, nel farlo, ci rivelano anche l’esatta quantità che potrebbe assumere nel corso di una giornata una persona adulta e in salute.

Il limite massimo di caffè da bere in una giornata

In poche parole non si dovrebbero bere più di 4 o 5 tazzine al giorno, per il nostro benessere psicofisico. A livello esattamente quantitativo il limite massimo è di 40 mg, tra l’altro questa raccomandazione è stata emessa nel 2015 per l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare. Tuttavia se si notano effetti collaterali come palpitazioni o acidità di stomaco, meglio abbassare la soglia delle tazzina a due o tre.

Occhio che il caffè potrebbe interferire anche con l’assunzione di alcuni farmaci. Pertanto sempre bene chiedere consiglio al nostro medico curante. Inoltre è bene evitare di bere il caffè nel tardo pomeriggio, dopo le 17.00, dal momento che esso contiene caffeina, che non è affatto alleata del buon sonno ristoratore. In sostanza, qualora lo bevessimo dopo una determinata fascia oraria, rischieremmo di passare la notte a contare le pecore.