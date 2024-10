Annunciata l’ennesima stangata: ogni famiglia dovrà sborsare oltre 1000 euro | Purtroppo non si potrà fare altrimenti

Ennesima doccia fredda per la famiglie italiane. Dovranno spendere altri 1000€.

La notizia è assolutamente dolorosa e difficilissima da digerire. Difatti sono previsti altri bei soldini sonanti da sborsare. Se si parla di 1000€, al solo pensiero ci si rizzano i capelli ritti in testa. Gli italiani non ne possono più di aprire con troppa disinvoltura il portafogli, sempre più vuoto, oltre che accedere al proprio conto corrente, che piange a iosa.

Difatti riuscire a mettere da parte dei soldini sudati con il proprio lavoro, diventa un’impresa sempre più titanica. Gli stipendi non vanno di pari passo con il carovita, come anche le pensioni. Infatti tantissimi lavoratori, oltre che pensionati, si lamentano del fatto di non riuscire a vivere e di non poter attingere di continuo a quei pochi risparmi che sono riusciti a depositare.

Non per nulla sono coscienti del fatto che prima o poi finiranno e che si troveranno in serissima difficoltà. Le spese, non per nulla, da affrontare ogni giorno, sono tantissime e, in certi casi, anche onerose. Inoltre, se cerchiamo di risparmiare il più possibile, dobbiamo, in aggiunta, compiere ulteriori sacrifici, per riuscire a rimanere indenni ogni stagione dell’anno, rimanendo così a galla.

Ognuna di esse poi ha determinate spese che dobbiamo onorare. Ad esempio, nei primi caldi estivi ecco che, per restare freschi nelle nostre, case accendiamo ventilatori e climatizzatori, che non sono di certo un toccasana per la bolletta dell’energia elettrica. Inoltre, per rinfrescarci, compiamo numerose docce. Ecco che qui arrivano pomposi aumenti anche per il consumo dell’acqua.

1000€ in più da spendere a stretto giro

Entrambi poi codesti servizi, sono sovente messi a durissima prova dall’accensione di lavatrici e lavastoviglie, che non mancano sostanzialmente mai in tutte le case italiane, comprese quelle dei single. C’è poi da considerare che, talora si azionino senza badare se sono a pieno carico oppure no. Dulcis in fundo c’è anche chi non si interessa sulla possibilità di risparmiare parecchio, puntando a diverse fasce orarie e giornate festive.

Qui si spenderebbe molto di meno. Lo stesso possiamo dire se si opta per lavaggi brevi e a basse temperature, specialmente nel caso della lavatrice. Al di là di ciò, anche se metteremo in atto tutte queste dritte, dovremo prepararci a spendere, a stretto giro, i poco fa nominati 1000€. Ergo, è bene prepararci e organizzarci per riuscire a onorarli.

In che cosa andranno spesi questi soldi in più

Questa spesa, decisamente sostanziosa è quella relativa, secondo una stima effettuata da Facile.it per ogni famiglia, per quel che concerne il riscaldamento della propria dimora. Chiaramente parliamo di cifre annue, ma che possono anche sforare di qualche centinaio di euro, qualora si possieda una casa molto ampia.

Oltre a ciò, dobbiamo prestare massima attenzione ai gradi, dato che ognuno in più corrisponde a dei soldini aggiuntivi da pagare in bolletta. Dovremo pure evitare di lasciarlo acceso tutto il giorno, oltre che quando usciamo, e di notte. Prima poi di accendere il riscaldamento, facciamo dare una bella controllata alla caldaia, perché se ha qualche problema, è chiaro che potrebbe consumare tantissimo, senza scaldare come si deve.