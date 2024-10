Eurospin ha battuto la concorrenza: elettrodomestico sognato da tutti a soli 59,99 euro | Asciuga e stira in soli 5 minuti

Eurospin, ancora una volta il mitico discount ha fatto centro. Asciughi e stiri in poco tempo grazie a lui.

Non possiamo esimerci, per lo più con cadenza settimanale, dalla spesa alimentare. Del resto, come si dice in gergo e in maniera colorita, tutti quanti dobbiamo mangiare per campare. E tuttavia, per riuscire a farlo come si deve e il più a lungo possibile, sarebbe d’uopo farlo correttamente. Il che vuol dire comperare prodotti di qualità senza eccedere in quantità.

Dovremo inoltre seguire una dieta, intesa come alimentazione, sana, varia, bilanciata e controllata, dove non dovrebbe mancarci nulla e stando attenti alle varie combinazioni e soprattutto alle porzioni. Oltre a ciò, per il nostro benessere psicofisico, dobbiamo mantenere una casa pulita, igienizzata ed ordinata.

Qualora non ci occupassimo delle faccende domestiche, potremmo riscontrare forti malesseri anche dal punto di vista psicologico. Lo sporco difetti, diventa terreno fertile per germi e batteri, che non sono di certo il massimo per il nostro organismo. Ciò non riguarderebbe solo la cucina, luogo dove comunque dovremmo prestare maggiormente attenzione, visto che qui mangiamo, cuciniamo e conserviamo il nostro cibo.

Fondamentale è arieggiare la nostra dimora, ma anche non tenere per troppo tempo i panni sporchi e bagnati all’interno della cesta, sia che la poniamo in bagno che nella zona lavanderia. Tutto ciò può contribuire non solo per l’arrivo della muffa sulle pareti, che è molto antiestetica e nociva, sempre per la nostra salute, ma anche all’arrivo dei batteri.

Eurospin, il vero alleato per la nostra economia domestica

Il fatto è che, sovente, per pigrizia, stanchezza o fretta, tendiamo a procrastinare coi vari lavaggi a mano o in lavatrice dei vari capi. E ora che siamo in autunno, forse metteremo ancora maggiormente in atto tale scelta. Dopo i lavaggi dovremo pensare anche alla loro asciugatura, che difficilmente può avvenire all’aperto per l’abbassamento delle temperature.

Diciamo che anche se li metteremo all’esterno ad asciugarsi, ci impiegheranno tantissimo tempo. Inoltre se dovesse arrivare il gelo, dovremo stare ancora più attenti in tale scelta, per non trovarli congelati. Per tale motivo utilizziamo l’asciugatrice che pare però che, a livello di consumi, sia ancora più tosta della sorella lavatrice. Ora però Eurospin ha deciso di darci una bella mano in tale direzione.

Niente più asciugatrice né ferro da stiro per soli 59,99€

Per la verità la catena di discount tra le più amate nel nostro Paese, non solo ci aiuterà nella non accensione della già citata asciugatrice, ma anche di un altro elettrodomestico, affatto amato dai single. Difatti questo strumento, in vendita negli store di questa realtà, a soli 59,99€, ci permetterà di non accendere l’asciugatrice e non prendere nemmeno in mano il ferro da stiro.

Si tratta di un asciugatore automatico IRO320 che possiamo acquistare però solo online, per poi anche comperare, con il pratico servizio clicca e ritira in tutti i punti vendita Eurospin. È fantastico per asciugare e stirare in pochissimi minuti camicie e magliette. Possiede la bellezza di 5 livelli di temperatura e un timer programmabile fino a tre ore. Compatto e facile da riporre è dotato, per la nostra incolumità, da una protezione dal surriscaldamento, mentre la sua potenza è di 1200Watt.