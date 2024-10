Bollo auto 2024, se la macchina rispetta questo requisito non devi più pagarlo: una vera fortuna per migliaia di automobilisti

Se la tua macchina ha determinati requisiti allora non dovrai più pagare il bollo auto, una fortuna per gli automobilisti.

Ed eccoci qui a parlare di bollo auto, la tassa automobilistica fa discutere e non poco, considerando il gran numero di automobili che circolano su tutta la rete stradale italiana. Il bollo auto è la tassa di possesso che i proprietari di automobile devono pagare ogni anno alla scadenza, per evitare di dover provvedere al saldo di importi maggiorati, ovvero andare incontro a provvedimenti ben più gravi.

Quando non si provvede al pagamento del bollo auto, passa all’Agenzia delle Entrate l’arduo compito di inviare al soggetto la comunicazione di iscrizione del debito. Se il cittadino non provvede al pagamento si provvederà ad applicare il fermo amministrativo sulla vettura.

Nel caso in cui questo venga applicato la vettura non può essere utilizzata per circolare, ma non è nemmeno possibile né venderla né tanto meno rottamarla.

Se viene iscritto il fermo amministrativo l’automobilista può nuovamente disporre della sua automobile semplicemente andando a saldare il debito o a chiederne la dilazione. Ma ci sono invece dei casi in cui il bollo auto non deve essere pagato dall’automobilista e dipende da una serie di fattori.

Chi può godere di esenzione dal bollo

In realtà sono diversi i casi in cui è possibile godere di esenzione dal bollo auto. In genere per poterne beneficiare è sufficiente procedere facendone domanda all’Agenzia delle Entrate o all’ufficio competente ACI. Innanzitutto godono di esenzione dal bollo auto le automobili elettriche e quelle ibride, le prima per 5 anni dall’immatricolazione e le seconde 3.

Ma possono beneficiare di esenzione anche coloro che sono stati riconosciuti invalidi dalla commissione medica grazie alle agevolazioni della legge 104. In questo specifico caso occorre che sul verbale di invalidità sia presente l’indicazione per quello che riguarda la tipologia di invalidità, oltre ad avere un’automobile che sia effettivamente attrezzata per il trasporto della persona disabile. Altro caso in cui è possibile beneficiare di esenzione dal bollo auto è quella delle automobili d’epoca.

Queste auto non devono pagarlo

Se si possiede un’automobile piuttosto datata è possibile che si possa godere di esenzione del bollo. Si parla di veicolo di interesse storico quando ha superato i 20 anni e viene iscritto al registro storico individuato dall’art. 60 del Codice della Strada. In questo specifico caso sarà compito del proprietario dell’automobile provvedere ad indicare che l’automobile sia totalmente originale e in perfetto stato.

Ma se invece l’automobile ha più si 30 anni allora viene considerata auto storica ed è possibile richiedere l’esenzione dal pagamento del bollo. Invece tra i 20 e i 29 anni dell’auto si può beneficiare solo di una riduzione dell’importo da pagare.