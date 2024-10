Bolletta, qual è l’elettrodomestico killer che ti consuma così tanta energia: gli elettricisti lo sanno benissimo

Bollette, sai qual’ è l’elettrodomestico che ti fa risparmiare di più? Riconoscilo e risparmierai molto.

Ennesima bolletta super salata dell’energia elettrica in arrivo. Questa è una vera e propria minaccia per gli italiani, che non ne possono più di pagare cifre esagerate, in tale direzione. Tuttavia possiamo dire che anche in molti altri ambiti devono sganciare non pochi soldi. Infatti sono sempre tantissime le spese da onorare e che ad esse si aggiungono pure quelle impreviste, che capitano nei momenti più impensati.

Adesso che in molte Regioni Italiane si potranno accendere i riscaldamenti, per il brusco abbassamento delle temperature, in tanti saranno costretti in tale direzione, proprio per tale motivo, a spendere cifre esorbitanti. Difatti, soprattutto se si svolge lo smart working, che nel nostro Paese è diffusissimo, è difficile non lasciarlo in funzione per molte ore.

Il rischio è di esagerare con le temperature, senza scordarci che ogni grado in più saranno soldini in più da onorare all’interno della prossima bolletta. Altro sbaglio che in tantissimi mettiamo in atto è di lasciarlo acceso se usciamo di casa ,anche per compiere commissioni brevi, che potranno però protrarsi maggiormente.

Magari incontriamo un conoscente e finiamo con lui a bere un caffè o ci dilunghiamo in chiacchiere, facendo diventare i venti minuti preventivati un’ora. Attenzione anche a non lasciarlo acceso di notte. Tuttavia non è solo il riscaldamento e che incide sulle bollette in inverno, come nei periodi estivi possiamo dire del climatizzatore e dei ventilatori.

Bollette pazzesche? Occhio a questi aspetti

In realtà sarebbero anche altri gli elettrodomestici a causare dei super consumi. Moltissimi affollano letteralmente la nostra cucina, dove, con il freschino ad ora presente, amiamo trascorre molto più tempo, specialmente ai fornelli. Ed è proprio il forno a costare tantissimo, specie se lo lasciamo acceso per ore e puntiamo alla modalità statica. Meglio invece lasciarsi corteggiare da quella ventilata, che utilizza una sola resistenza.

Occhio pure e non lasciare perennemente incollati alle prese di corrente i piccoli elettrodomestici, che non usiamo spesso, come il tostapane, il frullatore e la macchinetta del caffè. In ogni caso quello che consuma maggiormente è ovviamente uno che deve necessariamente rimanere sempre acceso per adempiere alla sua funzione precipua.

I veri killer del risparmio in bolletta

Stiamo chiaramente parlando del frigorifero. Tuttavia possiamo anche qui risparmiare molto a livello di consumi, evitando di aprirlo cento volte e tenendolo ben pulito e igienizzato. Difatti un frigo in forma non disperderà energia e risparmieremo molto. Non inseriamoci cibo eccessivamente caldo e non riempiamolo in maniera inverosimile.

Puntiamo anche ad uno ad alto risparmio energetico, sfruttando pure per il suo acquisto ad un Bonus indetto dallo Stato per elettrodomestici. Tuttavia non è soltanto lui che potremo definire killer, ma anche tutti quegli elettrodomestici che abbiamo la malsana idea di lasciare in standby per ore, come, ad esempio, pc e televisori, nonché lo spinotto di ricarica del cellulare che rimane perennemente incollato alla presa di corrente.