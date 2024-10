Sigarette, l’aumento è nell’aria: a quanto salirà il prezzo per pacchetto | Lo Stato non sembra poter fare altrimenti

Lo Stato non potrebbe fare in nessun altro modo, siamo alle solite, il prezzo delle sigarette aumenta di nuovo, ecco quanto le pagheranno.

Brutte notizie per tutti i fumatori. Non vorremmo essere dei pesantoni moralisti ma, fumare fa male, sia al portafoglio che alla salute e al momento ancora non sappiamo cosa sia peggio. Poi ovviamente c’è chi dice “ma se sono così dannose, perchè non le tolgono dal commercio?“, le risposte sono semplici, ma non ci vorremmo dilungare.

Quello a cui negli anni abbiamo assistito è un aumento in maniera esponenziale del costo delle sigarette, che sono arrivate ad avere costi non proprio popolari.

Ma come se l’impennata subita non fosse sufficiente, ecco che la notizia che in questi giorni arriva, finisce forse, per scoraggiare tutti i fumatori italiani che, subiranno un nuovo aumento. Questo dovrebbe riuscire a scoraggiare gli incalliti fumatori, che forse non smetteranno di fumare ma sicuramente convincerli a comprare meno sigarette, quello sì.

Da anni ormai si discute di quanto faccia male il fumo e dell’aumento dei prezzi delle sigarette, ma sembra che l’aumento non sia di certo finito qui. Ecco a quanto arriveranno le sigarette nelle prossime settimane.

L’Associazione Italiana di Oncologia Medica lancia il messaggio

I numeri ci dicono che l’abitudine del fumo sia in grado di causare ben il 90% dei casi di tumore che vengono registrati in Italia. Questo è il motivo per cui l’Associazione Italiana di Oncologia Medica avrebbe proposto un intervento specifico, ovvero arrivare al raddoppio del prezzo del pacchetto di sigarette.

In questa prospettiva parte la campagna chiamata #SoSostenereSSN è stata presentata al senato e ha intenzione di arrivare a scoraggiare il fumo da parte della popolazione intera. Ma a prescindere da tutto questo quella che si sta prospettando è una vera e propria stangata per tutti i fumatori.

A quanto ammonterà il costo delle sigarette

Viene definita tassa di scopo e verrebbe imposta con l’obiettivo di ridurre il consumo di tabacco e generare delle risorse che arriverebbero quasi a toccare i 14 miliardi di euro per finanziare l’SSN. Attualmente il tabagismo è un fattore di rischio fin troppo elevato e contrastarlo è veramente importante, considerando che ogni anno provoca 93 mila decessi.

Attualmente il prezzo medio di un pacchetto di sigarette in Italia è di 6,20 euro e si potrebbe arrivare a circa 12 euro, ovvero il doppio, per scoraggiarne l’acquisto da parte dei cittadini.