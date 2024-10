Poste Italiane, assunzioni a valanga: contratto a tempo indeterminato per lavorare dietro una scrivania | Bando agli sgoccioli

Assunzioni a valanga da parte di Poste Italiane i contratti sono tutti per lavorare in ufficio con contratto a tempo indeterminato.

Il famosissimo “posto alle Poste“, un vero e proprio must dell’Italia di qualche decennio fa e forse anche nostro. Un posto di lavoro sicuro, un’aspirazione che in molti nutrono, come ci raccontano anche gli esilaranti film con Siani e Claudio Bisio “Benvenuti al sud” e “Benvenuti al nord”.

Ma tralasciamo da parte i sentimentalismi, perchè la notizia che abbiamo qui da dare è quella della possibilità di entrare a far parte del team delle Poste Italiane.

Un nuovo concorso apre le porte a tutti coloro che decideranno di prendere parte alla selezione di nuovo personale da parte di Poste Italiane, una delle aziende di maggiore importanza nel panorama economico italiano. Quelli che vengono messi a disposizione di coloro che si candideranno in questa nuova selezione, sono contratti a tempo indeterminato.

Il tempo per inviare la domanda è piuttosto ristretto e tutti coloro che fossero interessati dovrebbero provvedere in tempi brevi per non perdere questa occasione. Probabilmente si tratta di una delle ultime che si potranno sfruttare in questa fine 2024, in attesa del prossimo anno.

Posizioni aperte in Poste Italiane

Poste Italiane ha deciso di aprire le selezioni per quello che riguarda l’assunzione di nuovi Consulenti su tutto il territorio italiano. I contratti che verranno sottoposti a coloro che saranno selezionati sono a tempo determinato e a tempo indeterminato. La data di scadenza per inviare la domanda scadrà il 27 ottobre.

Si va alla ricerca di laureati e laureanti che nutrano interesse per i mercati assicurativi, finanziarie e per gli investimenti. Le posizioni aperte da Poste Italiane sono dislocate su tutto il territorio nazionale, quindi nel momento della candidatura sarà possibile scegliere dove procedere con la candidatura.

Come candidarsi e i requisiti da possedere

Per procedere con la candidatura è possibile collegarsi al sito ufficiale Poste Italiane e quindi cliccare sulla sezione “Lavora con noi“, scegliendo quindi la posizione in cui candidarsi e la città preferita. I requisiti richiesti, per prendere parte alla selezione, oltre al titolo di studio, è la conoscenza dei mercati finanziari e la familiarità con quella che è la normativa vigente.

Si offre comunque la possibilità di prendere parte a un percorso formativo che porti comunque allo sviluppo professionale che si baserà principalmente sul merito. Numerosi le sedi di lavoro da Nord a Sud dell’Italia, tutte consultabili sul sito Poste Italiane.