Cellulare, se hai questo vecchio modello di Motorola diventi ricco: vale 8 mila euro | Cerca bene in casa

Con questo vecchi modello della Motorola puoi diventare veramente ricco. Il suo valore può arrivare addirittura a 8 mila euro, ecco qual è.

Avete presente i moderni smartphone a cui tutti siamo abituati? Ecco allora per un momento dimenticatelo perchè i modelli di cellulari di cui adesso vi vogliamo parlare non hanno proprio nulla a che fare con i nuovi ritrovati tecnologici del settore telefonia.

Siamo abituati a dispositivi che possono permetterci di fare veramente di tutto, telefonare, scambiare messaggi, scattare foto e girare video di ogni genere. Ma in passato la tecnologia non aveva di certa fatto i passi da gigante che ha invece compiuto proprio in questi anni, portandoci una serie di prodotti che si rivelano essere ormai indispensabili.

C’è stato un tempo in cui il cellulare era utilizzato esclusivamente per il bisogno di essere reperibili anche fuori dalla propria abitazione. Insomma, permettevano di fare solo delle telefonate e avevano una forma e un design completamente differente da quello a cui siamo abituati adesso.

Certi che qualcuno che ci sta leggendo abbia conservato vecchi modelli di cellulare, ce ne sarebbe uno che non dovresti mai buttare perchè, in effetti, potrebbe avere un valore maggiore di quello che si possa pensare.

I veri big del mercato

In una storia che si rivela essere piuttosto lunga e anche ricca di novità e di sviluppi, ci sono alcune aziende che con il tempo sono diventate le vere big del mercato della telefonia. Oggi sappiamo bene che ai vertici del settore ci sono Apple e Samsung, che vengono poi seguire da Google, Oppo e Xiaomi. Huawei avrebbe di certo, tutte le carte in regola per dare del filo da torcere un po’ a tutti, ma la perdita dei servizi Google ha gravato non poco.

Intanto sta recuperando terreno anche Motorola che dopo un periodo di down sta riconquistando mercato con il suo Razr. Ma in passato l’azienda ha fatti la storia e ha potuto farlo grazie ad alcuni modelli veramente iconici.

Il Motorola che ti frutta ben 8 mila euro

C’è in particolare un modello Motorola che ti potrebbe fruttare un bel gruzzoletto di denaro. Si tratterete del Motorola DynaTAC 8000x che era stato ideato nel 1972 da Martin Cooper e fu il primissimo telefono cellulare ad arrivare alla vendita a livello mondiale. Lanciato nel 1983 costava circa 4 mila dollari.

Di dimensioni non indifferenti, sembra che se se ne possiede uno in buone condizioni si può arrivare ad ottenere fino a 8 mila euro.