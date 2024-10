Bucato morbidissimo, nelle SPA usano questo trucchetto: basta un cucchiaio di quest’ingrediente nella lavatrice

Puoi avere un bucato morbido proprio come nelle SPA, ecco l’ingrediente che dovresti aggiungere nella tua lavatrice.

Il sogno di tutte le massaie del mondo è quello di avere del bucato perfettamente pulito, profumato ed estremamente morbido. Fior fiori di influencer impegnano le loro giornate nel dirci qual è il trucco infallibile per aver un bucato perfetto, ma ci sarebbe un trucco che in pochi conoscerebbero.

In fondo lo sappiamo bene, sono passati centinaia di anni da quando le nostre nonne e anche bis nonne, andavano alla fonte del fiume a lavare il bucato, da quando utilizzavano la cenere per avere dei risultati perfetti. Adesso abbiamo asciugatrici in grado di offrire risultati pressapoco perfetti.

Ritrovati tecnologici in grado di lavare il bucato e di scegliere il programma giusto per le proprie esigenze, alcune addirittura sono in grado di dosare automaticamente il detersivo da utilizzare in base al lavaggio che viene avviato. Insomma, non solo delle lavatrici, ma dei grandi alleati per la nostra quotidianità.

Peccato che di tanto in tanto ecco che il risultato sperato non arrivo e si finisce per avere dei capi estremamente duri. Un semplice ammorbidente potrebbe non essere sufficiente, ecco l’ingrediente che dovresti, invece, utilizzare per ottenere ottimi risultati.

Cosa rende gli indumenti duri

In realtà sono molti gli elementi che possono rendere gli indumenti lavati particolarmente duri. Il primo tra i motivi che portano a una certa rigidità delle fibre è un quantitativo eccessivo di sapone. Particolare attenzione al sapone in polvere che potrebbe non disciogliersi nella maniera corretta durante il lavaggio, soprattutto se si scelgono programmi brevi.

Anche una scelta sbagliata in merito alla temperatura dell’acqua potrebbe essere causa di un indurimento dei tessuti, come un numero eccessivo di giri per la centrifuga o un quantitativo troppo elevato di ammorbidente. Infine a creare problemi alla fibre c’è la durezza dell’acqua. L’eccesso di calcare può essere un problema non di poco conto.

Il trucco per un bucato perfetto

Quindi per avere un bucato perfetto occorre scegliere i detersivi e gli ammorbidenti giusti, evitare temperature troppo elevate e programmi con un numero di giri della centrifuga troppo elevato. Ma il vero trucco è un altro, per asciugamani sempre morbidi è di grande aiuto un cucchiaio di bicarbonato di sodio da aggiungere all’interno del cestello.

Il bicarbonato è in grado di contrastare efficacemente il calcare dell’acqua, che non si sedimenterà sul bucato. Un alleato veramente perfetto.