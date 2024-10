Banca, occhio a quanti prelievi fai: superata questa cifra scattano subito i controlli | Non te lo comunicano nemmeno

Attenzione a quanto prelevi in banca, se superi una certa cifra rischi veramente grosso con i controlli, non ti avvisano più.

Dura la vita per i contribuenti italiani. Non c’è cittadino che può fare a meno di avere rapporti con le banche, ma con l’aumento dei controlli da parte del Fisco e dell’Agenzia delle Entrate, ogni singolo movimento di denaro può essere causa di ulteriori interventi delle autorità.

Per il 2025 l’Agenzia delle Entrate ha già avvertito tutti i cittadini che ci saranno controlli a tappeto tanto sui singoli cittadini, quanto su coloro che svolgono la loro attività lavorativo con Partita Iva.

Tra le maggiori preoccupazioni che sono nutrite da tutti i cittadini, ci sono proprio i rapporti bancari e le possibili problematiche che possono riguardare i conti e la loro gestione. Ci sono regole specifiche per riuscire per quello che riguarda la gestione del proprio conto e quindi del proprio denaro.

Il compito di coloro che procedono con i controlli è quello di sincerarsi che il movimento di denaro non nasconda qualcosa di irregolare e potenzialmente illegale. In tale prospettiva occorre prestare attenzione anche alla quantità di denaro che viene ritirata dal conto.

Sempre più favoriti i pagamenti elettronici

La realtà è che in un mondo in cui i rapporti bancari sono sempre più digitalizzati, quello che sta succedendo è una sempre maggiore spinta nei confronti di quelli che sono i pagamenti elettronici e quindi tracciabili. Utilizzare carte di debito e di credito si rivela uno dei modi più efficaci per riuscire ad essere tutelati anche nei semplici acquisti quotidiani.

Ovviamente i controlli sui conti correnti sono anche molto più semplici se si evitano i pagamenti in contanti, che sono molto più difficili da controllare. A tal riguardo occorre sottolineare come, potrebbero esserci dei controlli in seguito ad ingenti prelievi.

I limiti che vengono imposti per il ritiro in contanti

La realtà è che non vi sono limiti generali per quello che riguarda i prelievi di contanti in banca. Ma questo non vuol dire che non possono esserci dei limiti imposti dall’istituto di credito stesso. A volte sono imposti limiti di prelievo giornaliero e mensile, il primo si aggira tra i 250 euro e i 1000 euro, i secondi arrivano fino a 3 mila euro.

In genere i controlli partono nel momento in cui ci sono movimenti di denaro di importo superiore ai 5000 euro, invece, se ci sono prelievi superiori ai 10 mila euro la banca deve chiedere al cliente il motivo del prelievo e può inoltrare segnalazione all’Agenzia delle Entrate.