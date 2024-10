Tonno in scatola, il migliore in assoluto è questo qui: quando passi tra gli scaffali non lo scegli sempre

C’è uno dei tonni in scatola che troviamo in commercio che è il migliore in assoluto. Peccato che quando lo vedi negli scaffali non lo scegli mai.

Il tonno in scatola è uno dei prodotti che non possono mai mancare nel carrello di ognuno di noi. La motivazione è semplice da comprendere, si tratta di un alimento semplice da utilizzare ed estremamente versatile. In effetti lo possiamo utilizzare per le insalate fresche, per una pasta veloce e gustosa, ma anche per condire un panino semplice e nutriente.

Non sono pochi coloro che credono che il tonno in scatola possa far male. La realtà è che se utilizzato in quantità eccessive può essere dannoso, ovvero se mangiato da chi soffre di intolleranza, ma altrimenti il tonno è un alimento ricco di nutrienti, perfetto per un pasto completo.

100 g di tonno in scatola contengono 192 calorie con il 53% di proteine e il 47% di lipidi, senza considerare che esso è uno degli alimenti con il maggior quantitativo di Omega 3, essenziali per il benessere dell’organismo. Ciò che si raccomanda è di non esagerare con le quantità per il suo grande quantitativo di mercurio.

Ovviamente a fare la differenza è anche la qualità di tonno che poi sceglie e ce ne sarebbe uno che, pur essendo considerato il migliore non viene mai scelto.

Come viene valutato il miglior tonno in scatola

A fornirci quella che è la classifica dei migliori tonno in scatola è Altroconsumo, organizzazione indipendente di consumatori in Italia. La valutazione per quello che riguarda il miglior tonno in commercio, sarebbe avvenuta in base all’olio che è stato utilizzato, il contenuto di istamina e di azoto che permetterebbero di avere un pesce sempre fresco e perfetto da utilizzare. Inoltre si considererà la presenza di mercurio, il peso del tonno e le calorie contenute nel prodotto finito.

Elementi questi, che permetterebbero di valutare in maniera attenta e precisa quello che sarebbe il miglio tonno in commercio. Probabilmente il risultato finirà per meravigliare un po’ tutti.

La classifica del tonno migliore

Quindi gli esperti di Altroconsumo hanno provveduto a stilare una lista di quelli che sono i migliori tonni in scatola che possiamo trovare in commercio. Al primo posto vi sarebbe il tonno Rio Mare pescato a canna, che si presenta estremamente compatto e con dell’ottimo olio. Al secondo posto il tonno Angelo Parodi e Callipo.

A seguire i primi 3 della classe c’è Rio Mare filodolio, perfetto per chi segue una dieta ipocalorica, Carrefour Classic pinne gialle, Consorcio, Nostromo extravergine basso in sale, Conad e As do Mar. A completare la lista Nostromo, Palmera, Mare Aperto, Mareblu, Rio Mare e Maruzzella.